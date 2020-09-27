远洋·蔚蓝海岸发布森海住留计划

日前，远洋·蔚蓝海岸发布“森海住留计划”生活方式。据悉，2017年，远洋·蔚蓝海岸携“5+3生活方式”走进北京，今年蔚蓝海岸再次升级多元生活方式。

远洋集团北京区域常务副总经理张晓岩详细解读了蔚蓝海岸住留计划。张晓岩先生表示，森海住留计划延续“5+3”移居生活方式，从基础建设、社群经营、多元度假场景体验、海居服务四大维度全面发力，以“运动、浪漫、教育、健康”四大方向，升级出一套更丰富的解决方案。

张晓岩介绍，在运动方面，包含国际马拉松、国际有氧高尔夫等；在医疗方面，未来将启动医生驻留计划，蔚蓝将招募医疗工作者驻留海岸，定期举办康养工作坊、健康讲坛、驻留医生工作室参观等活动；在多元的活动场景方面，将打造海边的戛纳影展、小镇生活节、蔚蓝音乐节等。

远洋集团北京区域总经理助理向熠表示，27年来，远洋始终以“引领城市旅游升级、满足人民美好生活为愿景”作为矢志不移的发展方向，以“文旅、文商、文创、文体、文养、文居”为六大基因打造新文旅产业。

向熠介绍，蔚蓝海岸以航海运动产业为依托，围绕国际学校、自然资源、多元文化脉络，加入远洋的建筑健康体系，将健康、运动、教育、浪漫4大场景聚合，构筑日常舒适体验。

此外，远洋·蔚蓝海岸相关负责人介绍，在打造森海人生的同时，为使业主的房产得到充分利用，蔚蓝海岸的民宿产业链应运而生，打造的多元民宿类型，包含别墅、合院、公寓，为度假者提供多样化的选择，同时蔚蓝海岸提供民宿托管服务，帮助业主创造收益，统一管理运营模式，让每一位住进来的客人与业主都能感受到蔚蓝海岸的森海生活及权益。（许维娜）

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