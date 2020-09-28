推动中国—东盟经贸合作稳定发展（权威发布）

11月27日至30日， 第十七届中国—东盟博览会将在广西南宁举办，在举办实体展的同时，同步推出“云上东博会”。9月27日，国新办举行新闻发布会，商务部部长助理李成钢、中国贸促会副会长张少刚、广西壮族自治区副主席周红波介绍相关情况。

李成钢说，今年以来，全球新冠肺炎疫情肆虐，在各国经济下行压力加大、国际贸易大幅萎缩的背景下，中国与东盟国家经贸合作逆势增长。今年1—8月，中国与东盟贸易总值达4165.5亿美元，同比增长3.8%，占中国外贸总值的14.6%。东盟成为中国第一大贸易伙伴，形成了中国与东盟互为第一大贸易伙伴的良好格局。今年上半年，中国对东盟投资达62.3亿美元，同比增长53.1%，占中国今年上半年对“一带一路”沿线国家投资的76.7%，东盟对华实际投入外资金额同比增长5.9%。东盟成为中国企业对外投资的重点地区。

张少刚介绍，第十七届中国—东盟商务与投资峰会将按照惯例，于11月27日在广西南宁与博览会同期举办。峰会开幕大会仍与博览会开幕大会合并举办，以共建“一带一路”、共兴数字经济为主题，邀请中国与东盟领导人在线发表演讲。同时，邀请东盟10国和特邀合作伙伴国驻华使节、国家各部委、各省区市代表团及工商界代表赴南宁现场出席。

周红波说，历经17年的持续培育，中国—东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会已成为广西亮丽的名片，成为中国—东盟重要的开放合作平台，在中国和东盟国家共建“一带一路”中发挥了重要作用。中国—东盟博览会举办以来，共有83.2万名客商参展参会，在货物贸易、投资、服务贸易、国际产能合作、跨境园区建设等方面开展合作，取得了实实在在的经贸成效。

据介绍，第十七届中国—东盟博览会首次采用“线下+云上展会”的形式同步开展。本届“云上东博会”采取“四平台”架构构建，主要功能有：线上展示平台，打造主办方、参展商、采购商等多方联动的展览展示平台；在线会议和洽谈平台；全网营销推广平台；跨境电商服务平台，提供跨境电商交易服务，打造具有鲜明特色的东盟商品和国内优质出口商品的线上展示交易中心。

《 人民日报 》（ 2020年09月28日 04 版）

(责编：牛镛、白宇)