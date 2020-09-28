八月工业利润稳定增长

本报北京9月27日电 （记者陆娅楠）国家统计局27日公布的数据显示，随着国内疫情防控取得重大成果，“六稳”“六保”任务落实成效日益显现，8月份，全国规模以上工业企业利润同比增长19.1%，延续稳定增长态势。从1—8月看，累计利润同比下降4.4%，降幅比1—7月份收窄3.7个百分点，工业企业利润稳定增长。

国家统计局工业司高级统计师朱虹分析，8月工业利润增长呈现五大特点：

生产和需求稳定恢复。从生产看，8月规上工业增加值同比增长5.6%，增速比7月份加快0.8个百分点。从需求看，全国固定资产投资累计降幅进一步收窄，基本恢复至去年同期水平；社会消费品零售总额当月增速年内首次转正。“生产和需求的不断改善，推动了工业企业销售增长。”朱虹分析，8月份，工业生产者价格指数继续回升，工业企业营业收入同比增长4.9%，比7月份加快1.6个百分点，企业生产规模扩张有力支撑了利润的稳定增长。

单位成本费用持续下降，企业盈利状况好转。一揽子减税降费等纾困惠企政策持续发力显效，8月份，规上工业企业每百元营业收入中的成本同比减少0.47元；规上工业企业营业收入利润率同比提高0.8个百分点，已连续4个月同比提高。

采矿业利润明显修复，原材料制造业利润增长加快。8月份，工业内部供需循环得到改善，下游行业的持续恢复对上游行业的带动作用增强。其中，受益于需求回暖和原油、铁矿石等国际大宗商品价格持续回升，采矿业利润明显修复，原材料制造业利润增长加快。原材料制造业利润增长32.5%，增速比7月份加快17.8个百分点，拉动规模以上工业利润增长6.7个百分点。

装备制造业利润保持较快增长。8月份，装备制造业利润同比增长23.1%，拉动全部规模以上工业企业利润增长8.1个百分点。其中，通用设备制造业利润同比增长37.0%，电气机械和器材制造业增长13.3%，增速分别比7月份加快11.0和5.2个百分点。

企业亏损额下降，亏损面逐月缩小。随着企业经营状况的进一步好转，亏损企业数量持续减少，亏损额大幅下降。8月份，亏损企业亏损额同比大幅下降37.0%。8月末，规上工业企业亏损面比7月末收窄1.2个百分点，继续呈逐月缩小趋势。

朱虹表示，下阶段还是要坚持以供给侧结构性改革为主线，进一步挖掘内需潜力，激发市场主体活力，着力畅通供需循环，不断巩固扩大经济恢复成果，促进工业经济发展质量稳步提升。

《 人民日报 》（ 2020年09月28日 11 版）

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