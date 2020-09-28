为新发展格局提供高水平金融支持（权威访谈）

今年，面对新冠肺炎疫情严重冲击，稳健的货币政策持续发力，金融支持实体经济力度明显增强，为扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务提供了坚实有力的支撑。

当前经济形势仍然复杂严峻，不稳定性不确定性较大，稳健的货币政策如何更加灵活适度、精准导向？构建新发展格局，金融该有怎样的作为？记者采访了国家金融与发展实验室理事长李扬。

货币政策有力支持了稳企业保就业，宏观调控日趋成熟

记者：如何看待货币政策在做好“六稳”工作、落实“六保”任务方面发挥的作用？未来货币政策走向如何？

李扬：应对疫情冲击，金融部门果断加大货币政策逆周期调节力度，创新货币政策工具，采取了降低存款准备金率、增加再贷款再贴现额度、对小微企业贷款“应延尽延”以及降低利率等许多政策措施，有力支持了稳企业保就业，为统筹推进疫情防控和经济社会发展提供了坚实支撑。在这些措施作用下，我国经济发展稳定转好，生产生活秩序稳步恢复，二季度经济增长明显好于预期。

我国货币政策的空间仍然十分充足，工具箱也有足够的储备，能够应对可能出现的风险挑战，这说明，我国的宏观调控体制机制日趋成熟。

下阶段货币政策走向，要根据统筹推进疫情防控和经济社会发展需要适时调整。货币政策要更加灵活适度、精准导向，既要有量的合理增长，又要注意结构的持续优化。要综合运用多种货币政策工具，保持货币供应量和社会融资规模合理增长，推动综合融资成本明显下降。要确保新增融资重点流向制造业和中小微企业。

如今，小微企业的作用比过去任何时候都更为重要。稳企业保就业，必须稳住上亿市场主体，尽力帮助企业特别是中小微企业、个体工商户渡过难关。因此，货币政策要注重精准导向，提升小微企业的融资可获得性并降低成本。

记者：稳金融是“六稳”工作的重要内容，当前防范和化解金融风险要重点解决哪些问题？

李扬：稳金融既要实现金融业自身的稳定，更要通过金融调控助力经济平稳运行。疫情防控期间，应对疫情冲击、保持经济稳定是第一位的，这离不开货币政策的持续发力。稳住了经济基本盘，才能为稳金融提供基础和前提。

也要看到，疫情防控期间的金融支持政策具有阶段性。对于可能的风险隐患，金融监管部门有着清醒认识，提出了注重政策设计激励相容、防范道德风险、总量要适度的政策，并随时准备顺应形势的变化，调整政策的方向、力度和节奏等。

在全力支持“六稳”“六保”工作的同时，金融业也要注重防范化解自身的风险。稳金融就是在稳经济。

深化金融业改革开放，推动经济高质量发展

记者：在服务实体经济、推动高质量发展过程中，金融业应当如何更好发挥作用？金融业自身又该如何推进结构改革和创新？

李扬：金融是推动经济社会发展的重要力量。要推动我国经济顺利实现结构转型，不断迈向高质量发展，必须坚定不移深化金融业改革开放。

一方面，要深化金融业供给侧结构性改革，从机构、市场和产品三个层面发力，持续提升金融服务实体经济的能力。贯彻新发展理念、推动高质量发展、促进发展格局转型，需要与之相匹配的金融体系。在金融机构方面，我们要着力健全商业性金融、开发性金融、政策性金融、合作性金融分工合理、相互补充的金融机构体系，构建多层次、广覆盖、有差异的银行体系，大力发展养老、保险和非银行金融机构。在市场建设方面，建设规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场。在金融产品方面，以市场需求为导向，积极开发个性化、差异化、定制化金融产品，以满足各类经济主体的需求，改进对小微企业和“三农”的金融服务。

另一方面，要继续扩大金融业对外开放，以开放促改革、促发展。近年来，中国履行对国际社会承诺的既定方向和节奏，持续扩大金融开放，取得了显著成效。以准入前国民待遇和全面负面清单管理为基本原则的对外开放制度框架初现端倪。

金融业自身要做大做强，就必须着眼于结构调整和科技创新。当前及今后一段时期，尤其应当大力发展金融科技，充分利用互联网技术、区块链、大数据、云计算、人工智能等，全面改造传统金融业。只有实现了转型，我们超大规模的国内市场才会充分发挥作用，才会展现出极强的发展潜力和竞争能力，我们的金融业和实体经济才会真正强起来。

持续提高金融业服务新发展格局的能力

记者：构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，金融业应当有怎样的作为？

李扬：构建新发展格局，应当成为深化改革的过程，并依托市场机制、优化资源配置来实现。这首先要求我们进一步深化市场化改革，特别要大力推进要素市场化改革，进一步改善我国营商环境，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用。在社会主义市场经济中，资源的配置和再配置，是通过企业的自主行为实现的，因此，进一步激励企业的积极性至关重要。我们要深化国企改革，推动民营经济更好发展，大力引进外资，充分调动各类企业的积极性，保护各种所有制经济产权和合法利益，使一切有利于社会生产力发展的力量源泉充分涌流。同时，大力推进科技创新，通过优化配置资源，推动重要领域关键核心技术攻关，尽快补齐短板。

在资源配置过程中，金融业具有十分重要的作用。金融界有一句俗话，说是市场经济中通行的是“物随钱走”的规则，说的正是金融在资源配置过程中的关键引领作用。在这个意义上，加快金融业市场化改革，提升金融资源配置效率，持续提高金融服务新发展格局的能力，正是在促进发展格局转型和优化。

在市场经济中，价格是最重要的资源配置信号，因此，提升金融资源配置效率，首先要持续推动汇率、利率和国债收益率曲线等金融价格的市场化改革，以更加精准、灵敏的价格信号引导金融资源配置到最需要、最有效率的地方去，从而更好服务于新发展格局。其次，要大力发展证券、基金、风险投资和股权投资等非银行金融机构，更好支持不同类型企业特别是科技创新型企业的发展，更好满足实体经济转型发展的金融需求。最后，要推动金融市场改革，提供更多有创新性的金融产品，促进融资便利化，并有效地降低融资成本。

《 人民日报 》（ 2020年09月28日 02 版）

(责编：李都也(实习生)、李栋)