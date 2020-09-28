提升支付服务能力 助力构建新发展格局

今年，新冠肺炎疫情的发生加速了国内外发展环境的变化，也带来了新的挑战和机遇。在当下统筹疫情防控和经济社会发展之际，推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，是重塑我国国际合作和竞争新优势的战略抉择。中国银联一如既往强化社会责任与使命担当，立足支付产业，凝聚产业合力，提质增效，助小微、惠民生、促消费、稳增长，不断提升支付服务实体经济与金融发展的能力，为构建新发展格局提供助力。

立足扩大内需，做好“六稳”工作、落实“六保”任务。中国银联联合相关部委共同制定《支持商贸流通发展促进居民消费工作方案》，为商贸流通企业“量身定做”一系列具有针对性和灵活性的支持方案，强化对商贸流通领域支持力度，促进消费回补和潜力释放，助力形成强大的国内市场，并出台返还小微商户银联二维码收单交易手续费等多项减免优惠措施降低企业负担，为稳就业、稳民生注入强劲活力。

普惠便民利企，打造多元支付体系。中国银联始终践行支付为民理念，以支付服务民生、改善民生。顺应支付的移动化、数字化发展趋势，打造了集扫卡、扫码、扫手机于一体的多元支付体系。超过3亿用户的云闪付APP、覆盖主流手机品牌的手机闪付，已走进千家万户。今年发布的银联无界数字银行卡，通过创新的数字化服务满足用户消费、存取现、转账、手机闪付、条码支付等多元化支付需求，进一步提升支付结算效率，借力数字化升级助推实体经济发展，促进社会消费繁荣。同时，认真贯彻落实国家关于乡村振兴战略、支持民营小微企业发展等决策部署，进一步丰富升级银联卡权益内容。打造乡村振兴主题卡、小微企业卡等定制化产品，直达各流通环节经营主体，帮助涉农企业、农户及小微企业解决便利支付、融资等需求，目前累计发卡量已分别超过1000万张和1400万张。此外，坚持将产品与服务向县域、农村等市场下沉，切实降低金融服务门槛，并利用线上直播等新业态打通供需两侧，挖掘潜在消费市场。

服务实体经济，助推区域一体化发展。中国银联以云闪付APP为抓手，不断推进移动支付便民工程，完善支付、金融服务功能及公交地铁出行等高频便民场景建设，实现区域公共服务便利共享。同时积极推进云闪付APP与各地政府“一网通办”、财税平台等对接，提供税款缴纳、公共事业缴费等多种在线服务。截至8月底，云闪付APP已接入近2000项公共事业缴费内容，覆盖全国逾400个大中城市。中国银联还积极参与上海“五个中心”建设，推动发挥上海在长三角一体化发展中的龙头带动作用。目前，云闪付APP等银联移动支付产品在长三角地区生活消费、民生保障、政务服务等领域的覆盖面和渗透率不断提升，已覆盖长三角地区10个城市的地铁与42个城市的公交。

金融科技创新，催生发展新动能。中国银联正加快创新要素集成与科技成果转化，加速向科技公司、数据公司转型，积极推动技术创新与支付应用、产业发展及风险防控的有机融合。人工智能、物联网、区块链、5G等在支付领域的创新应用不断推进，“手机POS创新应用”“基于区块链的金融与政务数据融合产品”项目分别入选北京、上海金融科技创新监管试点。银联开放平台服务能力进一步增强，与合作伙伴共生共赢的金融云服务生态建设取得新进展。同时，依托人工智能和大数据技术，面向金融机构推出火眼、天眼等智能风控产品，深化产业风险联防联控，助力产业健康持续发展。

守住风险底线，助力实体经济平稳运行。转接清算系统是支付产业发展的重点之一，中国银联已经建成了系统架构合理、布局完整、性能稳定、运行高效的转接清算系统。银联网络核心系统处理能力达到每秒24万笔以上，系统的处理能力、安全性、兼容性都很强。同时，持续升级风险防控能力，强化重点风险管控，推进智能风控建设。2020年上半年，银联网络欺诈率为万分之零点七一，持续处于低位水平。

联通国际市场，畅通国内国际双循环。中国银联持续加快国际业务布局，不断完善受理网络，升级全球服务能力，为身在境外的用户提供安全、便捷的支付服务。积极加快境外创新业务推广，推进境外系统架构建设、创新技术能力建设和服务能力建设，助推国内市场与国际市场联通。目前，银联受理网络已延伸至全球179个国家和地区，在境外60个国家和地区累计发行银联卡1.37亿张，“一带一路”沿线已有多个国家和地区开通银联卡业务。

激发产业活力，共推经济提升。中国银联正持续深化与产业各方的合作，共建创新合作模式，制定综合解决方案，帮助提升产业整体金融服务质量和效率。同时，为产业建平台、为参与方促合作，有效联动产业上下游，促进产业各方资源融通，构建互利共赢的合作生态，推动产业模式升级发展。中国银联将以平台型生态体系为基础，升级开放合作能力，联合境内外产业各方，共同为广大用户提供一站式的优质支付服务及增值服务，推动产业升级与实体经济发展的有机融合，为支付产业融汇新合力、焕发新生机。

（作者为中国银联党委书记、董事长）

《 人民日报 》（ 2020年09月28日 11 版）

(责编：李都也(实习生)、李栋)