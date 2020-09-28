前8月中国信保累计承保4431.9亿美元

本报北京9月27日电 （记者王俊岭）国务院发展研究中心宏观经济研究部日前在京发布《中国出口信用保险公司政策性职能履行评估报告》，从高质量服务共建“一带一路”、助力外贸稳中向好、助力小微企业发展、履行社会责任等方面，对中国出口信用保险公司政策性职能履行情况进行客观评估。

数据显示，今年前8月，中国信保累计实现承保金额4431.9亿美元，同比增长10.1%；向客户支付赔款11.9亿美元，同比增长63.1%；服务客户13.9万家，同比增长27.6%；支持小微企业出口625.2亿美元，超过去年全年水平；短期出口信用保险保单融资1206.8亿元，增长34.4%。

报告指出，2019年，中国信保在稳外贸、稳增长、稳就业以及服务国家重大战略方面都发挥了重要作用。从就业促进效果看，出口信用保险促进和保障了约1500万个与出口相关的岗位，较好体现了“稳就业”功能。从投资促进效果看，出口信用保险通过支持出口间接拉动固定资产投资占同期中国固定资产投资总额的比重为4.1%。从消费促进效果看，出口信用保险通过支持出口间接拉动消费占同期中国总消费的比重为1.5%。

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