前8月中国信保累计承保4431.9亿美元

本报北京9月27日电 （记者王俊岭）国务院发展研究中心宏观经济研究部日前在京发布《中国出口信用保险公司政策性职能履行评估报告》，从高质量服务共建“一带一路”、助力外贸稳中向好、助力小微企业发展、履行社会责任等方面，对中国出口信用保险公司政策性职能履行情况进行客观评估。
数据显示，今年前8月，中国信保累计实现承保金额4431.9亿美元，同比增长10.1%；向客户支付赔款11.9亿美元，同比增长63.1%；服务客户13.9万家，同比增长27.6%；支持小微企业出口625.2亿美元，超过去年全年水平；短期出口信用保险保单融资1206.8亿元，增长34.4%。
报告指出，2019年，中国信保在稳外贸、稳增长、稳就业以及服务国家重大战略方面都发挥了重要作用。从就业促进效果看，出口信用保险促进和保障了约1500万个与出口相关的岗位，较好体现了“稳就业”功能。从投资促进效果看，出口信用保险通过支持出口间接拉动固定资产投资占同期中国固定资产投资总额的比重为4.1%。从消费促进效果看，出口信用保险通过支持出口间接拉动消费占同期中国总消费的比重为1.5%。
补齐新型消费短板 全方位支撑新发展格局 近年来，在新一轮科技革命和产业变革的大背景下，我国以网络购物、移动支付、线上线下融合等新业态新模式为特征的新型消费快速发展，对满足居民生活需要、释放国内消费潜力、促进经济平稳健康发展发挥了重要作用。 消费已经成为中国经济发展的重要引擎，…【详细】
人民网三评“TikTok交易”之一：披着羊皮，狼还是狼! TikTok，一个在美国广受年轻人欢迎，下载量近4亿，活跃用户9000万的应用，突然被要求强行卖掉，或是被强制关闭。是TikTok违反了美国的相关法律？给美国造成了损失？还是在社会上引起了巨大反感？ 都不是！没有原因！莫须有！…【详细】
国有企业运行企稳向好 利润总额连续3月同比增长 人民网北京9月23日电 （任妍）日前，财政部公布2020年1-8月全国国有及国有控股企业经济运行情况。全国国有及国有控股企业(以下称国有企业)经济运行企稳向好，营业总收入、利润总额连续3个月实现月度同比增长，1-8月同比降幅进一步收窄。…【详细】
商务部：自贸区扩容有利于进一步服务国家发展战略 人民网北京9月21日电 （栗翘楚）近日，国务院印发北京、湖南、安徽自由贸易试验区总体方案和浙江自由贸易试验区扩展区域方案。针对此次新布局的考虑，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文在国新办发布会上表示，建设自贸试验区在我国改革开放进程中具…【详细】