全国首条新能源有轨电车工程完工

图为广州黄埔区有轨电车1号线正在进行单车调试。
本报北京9月27日电 （记者聂传清）记者从中国铁建股份有限公司获悉，26日，国内首条采用“超级电容+钛酸锂电池”储能供电装置的有轨电车工程——广州黄埔区有轨电车1号线完工。
该工程由中铁二十二局集团承建。据项目负责人胡文涛介绍，黄埔区有轨电车1号线全长约14.4公里。该项目采用的有轨电车长37米，宽2.65米，高3.68米，为100%低地板有轨电车线路，方便乘客上下车。
他说，这条线路在全国首次采用“超级电容+钛酸锂电池”混合储能供电装置技术。车辆到达站点时，在乘客上下车间隙，车辆就自动完成充电，用时不到30秒，实现车辆能耗和补给动态平衡，确保车辆全程不间断运行。同时，车辆配置的钛酸锂电池可在紧急状态下为车辆补偿供电，提升了车辆运行的应急能力。由于采用“超级电容+钛酸锂电池”作为储能装置牵引供电，区间无接触网，减少了城市空中“蜘蛛网”。车辆制动时将80%以上的制动能量回收至超级电容储存，能量循环利用，做到了高效节能。
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