美元短期或将强势震荡 背后有哪些风险?

在经历了几个月的低迷后，美元指数近期连续上涨，截至9月25日记者发稿，该指数收于94上方，处于两个月来的高位。

与此同时，近日全球股市震荡下行，黄金、白银暴跌，现货黄金价格9月23日跌破1900美元，白银上周下跌超10%。

多重因素提振美元

随着新冠病例增加，投资者质疑全球经济复苏的步伐，美国股市下跌，欧洲经济数据疲弱。与此同时，投资者还在应对美国政治的不确定性。

参议院共和党人正在制定计划，在10月12日前后就美国总统特朗普提出的最高法院大法官人选举行确认听证会，参议院可能在大约一个月之后进行投票，也就是大选前一周左右。

此外，光大银行金融市场部分析师周茂华告诉《国际金融报》记者，美联储政策触及“天花板”。美联储未来应对经济衰退政策空间与效果均极为有限，目前的政策工具如负利率、结构性政策工具（购买债券、信贷支持）、购买ETF、控制收益率曲线等都无法解决结构性问题，美联储释放无效资金最终还是迂回流入资本市场。

9月22日，芝加哥联储行长埃文斯表示，美联储的利率指引并不排除在通胀率平均达到2%前加息。此言论导致美元大幅反弹，美元指数时隔多月再度站上94。

9月23日，美联储主席鲍威尔、副主席克拉里达等五位联储官员一同发言警告经济复苏风险，并呼吁国会需要推出财政措施刺激经济，而副主席又针对前一天另一联储官员的加息言论作补充，指美联储不会考虑在通胀达到2%前加息。

FXTM富拓首席中文分析师杨傲正告诉《国际金融报》记者，前后两天美联储不同官员发表的言论可以说是大相径庭，反映美联储内部仍未对平均通胀目标的执行有足够的讨论和共识。

麦格理驻纽约的全球利率和货币策略师Thierry Wizman说，人们希望美联储上周能更具体地阐述中长期目标。自那以后，美联储官员的各种讲话并没有真正解决这个问题。他们仍然非常模棱两可。过去几个月一直做空美元的人正将此视为平仓的机会。

推动美元反弹也与全球对于疫情重燃的担忧有关。英国首相鲍里斯·约翰逊9月22日宣布了一系列新的疫情限制措施，并称可能持续长达6个月；法国单日新增病例再次破万；欧盟理事会主席米歇尔接触过新冠患者被隔离，原定9月24-25日举行的欧盟领导人峰会推迟至10月1-2日才能召开；沙特计划把11月21-22日在沙特首都举行的G20峰会推迟到12月份举行。

周茂华表示，近期欧元区疫情感染人数再度飙升，欧元区多个成员国疫情防控形势严峻，叠加英国“硬脱欧”风险上升，欧元区经济复苏前景再度放缓，令投资者对欧元多头转趋谨慎；从美、欧基本面表现看，二者均处于衰退中，并不支持欧元兑美元再度大幅趋势走强，近段美、欧利差呈现触底迹象。

“美元存在超卖。美元兑欧元净空头持仓处于历史高位。接下来几个月，全球仍面临疫情防控、美国大选、地缘局势、市场波动等诸多不确定性，美元避险需求并未消失。”周茂华说。

美元短期或将强势震荡

杨傲正表示，近期疫苗进入临床第三阶段试验后便缺乏新一轮利好消息，相反，全球都在不断掀起对新一轮疫情和经济再次封锁的担忧，相信阴霾会继续笼罩全球市场一段时间直至美国大选等新议题成为市场主流。而这段期间，预料避险情绪升温将有利美元的短期反弹，美元在过去两个季度的弱势有可能出现第四季度的逆转，美元指数连收三根阳线到达94水平，预料有可能进一步到达95水平。

周茂华认为，短期美元将进入强势震荡区间。主要是美元面临内外环境有所变化：一方面，疫情和地缘局势等不确定性因素影响升温，市场波动加剧，推升美元避险需求；另一方面，美国经济复苏动能趋缓、美联储承诺2023年底前维持接近零利率、维持宽松流动性环境。美元在8月以来大幅走弱后，近日强劲反弹，市场对美元走势预期将进入分化阶段。

耶鲁大学高级研究员、摩根士丹利前亚洲区主席斯蒂芬·罗奇（Stephen Roach）警告称，明年对美元来说将是残酷的。

罗奇表示，美国经济陷入衰退的几率越来越大。此外，“美国的经常账户赤字是衡量我们与世界其他地区国际不平衡的最广泛指标，该指标在第二季度创纪录恶化”。

罗奇6月底警告称，美元对其他主要货币的汇率可能会下跌35%。他当时认为，这可能在接下来一两年内发生。而现在，他认为这将在今年年底前发生。

野村认为，如果民主党同时控制众议院和参议院，我们可以期待将重点放在基础设施上的政策。如果共和党人继续控制参议院，我们将会看到更多的财政紧缩。无论谁获胜，下一届美国政府利用弱势美元提振经济的风险都很高。在美国总统大选前后，随着疫苗获得批准，美国长期收益率开始大幅上升，美元可能会停止走软。但野村认为，在美联储真的有可能加息之前，美元贬值至少会持续到2022年下半年。

德意志银行表示，美元只是暂时走强，因为有记录以来最低的负实际利率以及和平时期规模最大的赤字，这两个因素的共同影响导致美元很容易下跌。今年余下时间美国大选和新冠疫苗开发竞赛两大重要事件会提高美元下跌的风险，“如果11月民主党大获全胜，美元最脆弱，因为民主党可能推出更多的经济刺激，导致赤字扩大。疫苗方面的进展将提振对全球经济增长的预期，并支撑风险偏好，从而削弱美元”。

(责编：李都也(实习生)、李栋)