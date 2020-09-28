金融机构加速招兵  科技类人才吃香

“要加快金融科技人才队伍的规划、培养，鼓励高校开设金融科技相关专业，同时，加大力度引入更多关键领域的领军型人才。”

当下正值“金九银十”的招聘旺季，各大金融机构纷纷招兵买马，拿出“真金白银”广聚英才。

《国际金融报》记者注意到，目前至少有30家券商提前开始了2021年毕业季的招聘活动。同时，银行和金融科技子公司也已加入抢夺人才的大战。其中，金融科技类人才成为“香饽饽”。

金融机构为何偏爱金融科技人才？在这场人才抢夺战中，谁给出的条件更具有吸引力？

金融科技类人才受青睐

为了响应国家“六稳”“六保”政策号召，今年多家国有大行秋招计划较往年提前，且积极扩招，工商银行、建设银行、中国银行、农业银行以及交通银行今年计划招聘总计超6万人。

从五大行的招聘类别来看，金融科技人才需求大幅提高。

在工行的招聘岗位类别中，单列了一项“科技菁英计划”，就是为境内分行和科技类直属机构甄选产品研发、用户研究、大数据研究等领域的科技专业人才，主要以电子信息科学类、计算机类、数理统计类、设计类等相关专业为主。

在建行招聘计划中，有一类别叫“科技类专项人才”，同样是为金融科技招揽人才，主要从事数据挖掘分析、大数据营销、技术研发、系统运营维护等相关工作，重点招收数理统计、计算机、软件工程、通信工程及其他理工类专业毕业生。

中行则是通过其总行直属机构——信息科技运营中心招纳金融科技人才，着力打造一支专业化、国际化、复合型、创新型的人才队伍。

此外，新晋成立的金融科技子公司也加入招兵买马的大潮。从招聘计划来看，建信金科招兵买马的人数最多，2021年校招计划招聘共计1000人，人员将从事人工智能类、大数据研发类、创新研发类、测试及项目管理类、软件开发类、技术运维类、数据分析类、业务及产品类等工作；中银金科2021年校园招聘总招聘量700人，以金融科技岗为主，少量招收经营职能岗；工银科技2021年校招主要集中在技术岗、设计岗、产品运营岗，计划招聘人数若干。

银行与互联网公司“抢人”？

从各行发布的半年报来看，在金融科技方面的投入不减，其中一项就是对金融科技人才的储备。

半年报显示，建设银行披露的科技类人员数量为10940人，占集团人数的2.98%；平安银行科技人员（含外包）超过8000人，较上年末增长超过13%；邮储银行表示将加快科技队伍建设，制定2020年信息科技人才工程实施方案，开展常态化招聘，总行信息科技队伍较上年末增长20.35%。

“这几年确实感受到了银行对科技人才的‘渴求’，不过需求的增加主要体现在人员数量上，平均薪资没有太多变化。”一名资深行业猎头告诉记者，现在很多银行都走在数字化转型的道路上，因此更需要IT人才。

薪资方面，从招聘网站的消息来看，金融科技子公司的软件开发工程师等技术岗位的薪酬为15-30k；高级工程师需要有3-5年的工作经验，薪酬在30-50k。上述猎头称，光从薪资来讲，银行开出的“真金白银”和互联网公司还是有差距的。

那么，银行等金融机构如何与互联网企业等强势行业抢夺人才呢？

在业内人士看来，一是靠性价比，二是银行搜罗的人才和互联网行业有所不同。

“银行的加班不会这么多。”该猎头表示，虽然单看开出的数字不高，但是性价比不错。“而且银行也对技术的新颖程度要求不高，反而更看重安全性和稳定性，所以目标的技术人员和互联网行业还是不太一样的。”

他透露，银行更偏爱仔细踏实、积极好学类型的科技人才。“对于银行而言，基本的IT岗位其实不需要什么创造性，他们更追求工作的稳定和踏实”。

各地引才留才政策升级

现如今一场抢夺金融科技人才的战争已在全国各地打响，不少地方政府也下场“抢人”。

历时3个月的“湾区（深圳）金融科技人才节”系列活动，先后进行了全国首个“金融科技人才认证中心”授牌、全国首个“湾区金融科技人才链”发布等创新举措，探索构建有机结合的人才培养、认证、招聘、流动机制体系。

在9月24日的外滩大会开幕式上，上海市市委常委、副市长吴清在主论坛致辞时指出，要加快推进上海金融科技中心建设，新一轮科技创新给金融行业带来了深刻变革，科技与金融正加速融合。可以说，金融科技就是未来金融发展的制高点。

上海交通大学上海高级金融学院会计学教授李峰认为，上海要发力金融科技，不仅需要更多的金融人才，也需要科技人才，尤其是金融与科技相结合的跨界人才。

目前，上海已将金融科技人才纳入“海外金才、领军金才、青年金才”选拔范围，着力吸引金融科技人才集聚。

“上海由于金融机构密集，金融方面的人才供应充足。上海近期出台的一系列人才政策，也在短时间内为上海聚集了一批科技人才。”交通银行金融科技创新研究院院长王卫东表示，下一步，上海需要为金融科技生态体系培养和聚集更多的“金融+科技”的复合型人才。

李峰建议，要加快金融科技人才队伍的规划、培养，鼓励高校开设金融科技相关专业，同时，加大力度引入更多关键领域的领军型人才。

(责编：李都也(实习生)、李栋)