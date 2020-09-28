双节来袭 消费主题基金怎么买

疫情防控进入常态化阶段，消费行业配置应把握两条主线：一是由“宅经济”打开的市场空间，线上消费趋势加速；二是底仓布局优质白马的超跌机会。

国庆中秋双节进入倒计时，长达8天的黄金假期给各类促进文旅消费的举措带来了极大动力。根据过往经验，每年都会出现一波假日消费行情，今年也不例外，一旦出现消费增长，节后消费板块和相关主题基金势必都会跟着上涨。

但需要注意的是，由于今年疫情防控的特殊性，以及节前科技、医药、消费板块的领跌，导致公募抱团迹象出现松动，对于节后如何进行配置，机构资金的布局略显谨慎。

节前市场缩量调整

下半年以来，国内股票市场先扬后抑，经历7月初的大幅上涨之后，沪指自8月后迎来持续调整，前期涨幅较快的公募核心资产也出现不同程度回落，“存量博弈”的状况让市场的观望和避险情绪浓厚。

即便是马上到来的国庆中秋长假，也无法改变节前资金谨慎的态度。东方财富Choice数据显示，截至9月25日，沪深两市成交额连续12个交易日未能突破万亿元，其中有5个交易日成交额在7000亿元之下，甚至出现不足5700亿元的地量。

“近期股市回调是受到多种因素的影响。”基金豆资深分析师李扬帆在接受《国际金融报》记者采访时表示，外部环境方面，美国股市下跌带动我国科技、消费板块回调，中美、中印关系出现摩擦；政策方面，近期货币政策和财政政策均缺乏进一步宽松的预期，监管层对于股市投机资金采取了相对严厉的态度；资金方面，近期IPO和减持规模较大，外资持续流出，而7月以后新发基金规模降低。

考虑上述众多因素，李扬帆认为，近期新发基金带来的增量资金恐怕不足以支持股市出现持续性的放量上涨。

消费基金跌宕起伏

根据国家文化和旅游部近日发布的通知，国庆中秋假期旅游景区接待游客量上限由原来最大承载量的50%上调至75%。某旅游行业人士认为，今年的黄金周假期有望迎来出行和消费高峰。

与消费行业有关的领域在二级市场的行情走势也备受市场关注。

数据显示，截至9月24日，休闲服务、医药生物、电气设备、食品饮料分别以68.01%、44.8%、44.66%和44.08%的年内涨幅领跑28个申万一级行业指数，看似年内整体较佳的业绩，实则背后暗藏了调整风险。自8月1日以来，医药生物行业指数已经下跌超10%，休闲服务行业指数跌幅超8%，食品饮料指数涨幅告负，前期大受资金追捧的电子行业指数，跌幅超过7%。

据上海证券统计，从近12周各主题基金综合表现来看，一带一路主题基金业绩稳定，排名居首。食品饮料、消费主题基金分别排名第二、三位。医药健康主题基金业绩波动较大。

整体来看，消费主题基金业绩在市场仍处于平均水平之上。东方财富Choice可统计的113只消费主题基金数据显示，截至9月24日，年内平均净值增长率达到39.28%，同期股票型和偏股型基金平均净值增长率分别为24.63%和35.75%。

需要注意的是，上述部分基金曾在下半年以来出现较大回撤，有35只消费主题基金下半年以来最大回撤超10%，净值回撤幅度最大超15%。从时间来看，有超过八成基金下半年最大回撤发生在8月初以后，超五成发生在9月初以后。

基金经理寻找新机会

自新冠肺炎疫情出现后，受影响最直接的行业就包括餐饮消费等，众多消费主题基金经理也在挖掘和寻找消费领域新的投资机会。

中欧品质消费基金经理郭睿在上半年内主要加仓因疫情催生出的新消费、受疫情影响较大但本身具备较大成长空间以及估值相对合理的龙头公司。原有部分重仓标的持仓比例因申购原因被动下降。

华安安信消费服务基金经理小组认为，疫情给人们部分消费习惯带来较大的改变，比如餐饮以中央厨房为核心的连锁化趋势等。中长期目标就是在消费服务行业中找出符合这些趋势的有竞争力的公司。

华泰柏瑞消费成长基金经理小组指出，高质量的大消费和行业集中度提升的行业龙头企业的业绩可能更具有长期可持续性。

农银消费主题混合基金经理徐文卉表示，随着全球陆续进入疫情防控常态化阶段，消费行业配置上应当把握两条投资主线：一是由“宅经济”打开的市场空间，新兴消费模式下线上消费趋势加速；另一方面，从全年布局的角度，底仓布局优质白马的超跌机会。

如何布局消费板块

万众期盼的国庆中秋假期是否会为消费行业带来新商机？

李扬帆表示，对于短线投机资金而言，由于今年国庆节假期比往年长1天，而且外部的资本市场走势和国际局势不够稳定，恐怕不适合重仓过节。对于长线投资资金而言，无需考虑短期的节假日因素，正常持股过节即可。

据携程官方预测，今年国庆中秋长假国内出游人次可能达到6亿。该信息已经成为公开信息，而餐饮板块未能走出强势的独立行情。因此，李扬帆预测，这其中有“对利好不反应”“利好出尽”的可能性，近期可能没有很好的投资机会。

而作为消费行业中老百姓重点关注的板块，食品饮料一直以来也是机构资金热衷布局的板块。其中，白酒作为大市值消费板块，正常消费已成为高端白酒的核心主流。据券商统计，白酒进入中秋动销，高端酒恢复情况良好，较去年略有增长。

招商基金认为，短期情绪面扰动对白酒行业的长期利润不会产生影响。此外，龙头白酒批价的适当回落，虽然短期对估值和情绪有所影响（叠加传统意义上四季度是淡季），但是对未来提价将起到一定减弱阻力的作用，同样利好长远。

李扬帆也认为，白酒板块盈利能力强、成长确定性高、基本不受外部环境影响，是我国股市整体质地最好的板块之一，如果出现显著回调，会吸引长线配置资金。目前中证白酒指数从最高点回调了13%左右，吸引力逐渐增强，有购买和配置的价值，如果进一步回调还可以继续加仓。需要注意的是，这类左侧布局很难出现一买就涨的情况，需要一定的耐心。

国庆节后，哪些主题或风格基金更值得投资者关注？格上财富高级宏观分析师张婷认为，从投资方向来看，当前正处于从流动性驱动到经济基本面驱动的阶段，估值性价比将会重新成为市场考量的重要因素，而三季报业绩预告将对估值合理且业绩改善的领域形成重要催化，从二季报结合三季报预期来看，机会主要如下：盈利增速高的周期性行业上行空间更大，比如建筑材料、建筑装饰、机械设备、电气设备、化工、汽车、有色等板块，将成为接下来资金的重点挖掘领域，而银行、地产、非银、钢铁、煤炭等估值处于极低位置，具备估值修复机会，但上行空间相对有限。

(责编：李都也(实习生)、李栋)