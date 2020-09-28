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名创优品赴美IPO 发家模式受质疑

2020年09月28日08:08  来源：人民网－国际金融报　
 

被称为“中国最大十元店”的名创优品要上市了。

近日，名创优品正式向美国证券交易委员会递交IPO招股书，拟于纽交所上市，代码为MNSO。据称，此次其IPO承销商为高盛和美银证券。

招股书显示，此次名创优品上市的募集资金将主要用于扩张全球门店和零售网络，升级仓储和物流网络、进一步提升数字化运营系统等。

名创优品成立的时间并不长，其创始人叶国富曾数度“语出惊人”，比如“看不懂名创模式的人，就像十年前看不懂阿里巴巴一样”“未来3-5年，电商会死掉一大片”等。

2019年，叶国富以100亿元身价位列《2019胡润全球富豪榜》第1693位。随着此次名创优品赴美IPO，其身价或将得到进一步增长。

赴美上市

去年6月底，就有媒体援引知情人士消息称，名创优品正在策划IPO，或筹资大约10亿美元。相应报道指出，名创优品正在邀请银行竞揽该拟议交易中的业务，且这一IPO可能在香港或者美国进行，不过时间未定。

彼时，名创优品回应媒体称，公司在2018年1月15日就已经启动IPO，且正在稳步推进，具体上市地点还未最终敲定。

一年后，名创优品的IPO地点揭晓。对于为何会选择赴美上市，《国际金融办》采访了名创优品，或出于处于静默期中，截至发稿前，其并未给到回应。

一名零售行业咨询人士则向记者表示，名创优品是海外架构，基本是走境外资本市场。具体到哪一个市场上市，则取决于投行对于该业态在具体市场IPO的难易程度判断以及不同资本市场对这一业态的估值水平情况。

记者注意到，名创优品旗下产品涵盖生活家居、电子电器、纺织品、包袋配饰、美妆工具、玩具系列等11个品类，拥有8000多个核心SKU。招股说明书中援引独立研究机构Frost&Sullivan的报告指出，2019年全球自有品牌综合零售GMV达520亿美元，名创优品以27亿美元（约合190亿人民币）占比5.2%，被Frost&Sullivan称作“全球规模最大的自有品牌综合零售商”。

数据显示，截至2019年6月30日止的2019财年，名创优品收入为93.95亿元，经营利润为10.17亿元。截至2020年6月30日的2020财年，名创优品营收为89.79亿元，同比下降4.4%；经营利润为7.67亿元，同比下降24.6%。

在门店方面，截至2020年6月30日，名创优品在全球逾80个国家和地区构建了超过4200家门店的零售网络，其中在中国市场开拓了超过2500家门店，海外市场超过1680家。基于此，2019财年和2020财年，名创优品海外市场收入分别占年收入的32.3%和32.7%。

招股书还显示，名创优品的全球化拓展模式分为其独创的合伙人模式、直营模式和代理模式。截至2020年6月30日，其在中国有742个合伙人，其中488个投资名创优品达3年以上。

值得一提的是，名创优品背后亦有知名资本加持。

早在2018年9月，名创优品即宣布与腾讯和高瓴资本签署关于合共10亿元的战略投资协议，这是名创优品2013年创立以来第一次外部融资。

当时，有资本行业观察人士指出，这或是名创优品在为IPO进行铺垫。公司方面则表示，腾讯和高瓴资本的投资有助于提升名创优品在信息技术、资本运作、公司治理等方面能力，加速其在智慧零售领域布局和海外市场扩张的步伐。

根据招股书，此次IPO前，高瓴资本与腾讯均持股为5.4%，叶国富则持股80.8%。

十字路口

名创优品是一家产品驱动的全球化创意居家生活用品零售商，公司创始人兼首席执行官为叶国富。

据悉，2013年，叶国富携家人前往日本旅行时，发现当地有很多生活家居专营店，这类店铺销售的日用生活百货不仅质量好、设计美观，价格还很实惠，而且绝大多数都是“中国制造”。叶国富因此获得商业灵感，并凭借自己过往在经营时尚连锁品牌时积累下的产品开发经验、供应链和渠道资源，在中国广州创办了名创优品。

在过去的几年，名创优品的扩张可谓火速。

即便是后疫情时期，名创优品的扩张速度也并未有放缓的势头。今年4月15日，叶国富在公开场合表示，名创优品要将95%以上的产品定价控制在29元以内，同时将新开发产品的价格下调20%-30%。此外，名创优品还调整了原先制定的2020年开店计划，将全球新开600家门店的目标上调为1200家。

不过，高速发展的名创优品此前也备受诟病，其中之一即是涉嫌抄袭。比如，今年1月14日，深圳设计师品牌finerworld九层发布文章《名创优品，你敢回应吗？》，指责名创优品抄袭该品牌产品。

天眼查显示，截至目前，名创优品（广州）有限责任公司有数十起法律诉讼，其中不少为侵权诉讼，涵盖产品外观设计、专利权等。

记者注意到，在招股书中，在提示风险时，名创优品也提及了其与知识产权许可方的战略合作。

目前，中国的生活用品市场已成为所有零售领域中增长最快的市场之一。在此背景下，名创优品的竞争者可谓众多，由此也带来了产品同质化的问题。或是为了一定程度上解决同质化问题，名创优品自2016年以来推行了IP战略，截至目前，其已与Hello Kitty、漫威、迪士尼等17个全球知名IP展开合作。

“高仿名创的全国估计有上千家，这些加盟门槛低，产品也马马虎虎，加盟人在选择时，很多倒向利润更高的高仿。”资深零售人士王国平向《国际金融报》记者表示。在他看来，名创优品当前已经开始走下坡路，需要借助融资进一步发展。

王国平表示，名创优品的模式已经“不香了”。“低价低质，上当多了，就没有复购。名创本身租金就高，又要求售价低，这个时候就会降产品成本。如果产品销售持续走高，可以压低制造商利润，但没办法持续产出爆款时，制造商也不愿意让利”。

在他看来，名创优品现在要“上岸”。“它要从野蛮生长到学会穿西装上岸，这个是它自我升华的一个过程，也是重新差异化国内同类品牌的开始。上市是它选择自我革命的过程，中国会需要一家能够自我创新的企业，在10元店的十字路口，名创选择‘上岸’。”

在业内人士看来，国内竞争激烈，相比而言，海外还有很大的发展空间，后续，名创优品或可以将借力资本市场在海外市场进一步扩张。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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