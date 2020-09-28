国家统计局:8月份工业利润稳定增长

新华社北京9月27日电（记者 陈炜伟）国家统计局27日发布数据，8月份，全国规模以上工业企业实现利润总额6128.1亿元，同比增长19.1%，自5月份增速由负转正后，延续稳定增长态势。
国家统计局工业司高级统计师朱虹分析，8月份，随着国内疫情防控取得重大成果，“六稳”“六保”任务落实成效日益显现，企业生产经营状况好转，供需循环逐步改善，工业企业利润稳定增长。
统计显示，采矿业利润明显修复，原材料制造业利润增长加快。8月份，采矿业利润同比下降11.9%，降幅比7月份大幅收窄28.7个百分点。原材料制造业利润增长32.5%，增速比7月份加快17.8个百分点，拉动规模以上工业利润增长6.7个百分点。
同时，装备制造业利润保持较快增长。8月份，装备制造业利润同比增长23.1%，拉动全部规模以上工业企业利润增长8.1个百分点。其中，通用设备制造业利润同比增长37%，电气机械和器材制造业增长13.3%，增速分别比7月份加快11个和5.2个百分点；专用设备、电子、仪器仪表3个行业利润延续两位数增长；汽车制造业增速较7月份有所回落，但仍保持55.8%的快速增长，明显高于工业平均水平。
1至8月累计，全国规模以上工业企业利润总额同比下降4.4%，降幅比1至7月份收窄3.7个百分点。
朱虹认为，1至8月份工业企业营业收入和利润增速尚未转正，应收账款增速持续上升，同时国内外环境复杂多变，企业盈利持续稳定增长仍面临一定压力。要进一步挖掘内需潜力，激发市场主体活力，着力畅通供需循环，不断巩固扩大经济恢复成果，促进工业经济发展质量稳步提升。
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