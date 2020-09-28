名创优品的“羊毛”和“韭菜”

近日，上海药品监督管理局发布的化妆品监督抽检质量公告显示，由名创优品（广州）有限责任公司代理的一款名为“一步可剥指甲油”的化妆品，检出三氯甲烷含量高达589.449μg/g，国家标准限值为0.40μg/g，该产品超标1400多倍。
据媒体报道，涉事店铺店长对此事回应称，这些不合格商品去年被抽检，责任在供应商。无论是自家工厂还是供应商，名创优品的问题早就不是什么秘密了。
长期以来，名创优品的策略都是薄利多销，依靠低客单价来抢占市场。在此次指甲油被曝出问题之前，名创优品刚向美国证券交易委员会递交招股书，计划募资1亿美元。招股书显示，截至2019年6月30日，名创优品的毛利率达26.7%，而到了今年，这一比例提升到了30.4%。名创优品已经把“10元”经济做到了极致。
“10元”经济并非名创优品的全部。“10元”之外，名创优品想法还有很多。近年来，它不断跟明星IP打造联名款产品，由此，名创优品形成了将有趣的设计、限量的商品和潮流的玩意儿集合在一起的杂糅风格，增加了客流量，也笼络了不少喜欢赶潮流的年轻人，在一定程度上进一步拉升了毛利率。
创始人叶国富曾将名创优品的打法总结为“三高三低”，即“高颜值、高品质、高效率；低成本、低毛利、低价格”。细看起来，这种打法无非是以低投入创造高产出。现实情况看，名创优品做到了低成本低价格，甚至还做到了高毛利，难免对品质和效率形成重压。
关于名创优品模式，舆论中向来有截然对立的两种观点。粉丝爱不释手，认为这是好逛又不贵的平价天堂。但也有人认为这种薄利多销的“短路经济”注定走不长，因为这并不是真正的性价比之王，只不过是商家给消费者制造的一时的性价比幻想。
“线下拼多多”到底造福了羊毛党，还是以最老套的模式割韭菜？名创优品身上的争议，并没有随着规模的扩张有所缓解，反而在不停地开店扩张中被一再放大。
快速扩张之下，名创优品尚未盈利。门店扩张是名创优品收入增长的主要动力。而上市募集资金的用途之一，依然是开更多的店。名创优品在招股书中作出风险提示，自身财务状况受制于供应商、加盟商，可能对经营产生不利影响。
叶国富在接受采访时说，“这次疫情过后，全球消费力将会下降，消费者将更加精打细算，消费将回归本质，回到追求极致性价比的平价消费”，这或许会是名创优品的机会。
如今看来，抓住这个“机会”没那么容易。名创优品看似参与制造了杂货店经济繁荣，也把自己困在其中。财务风险和质量问题像越滚越大的雪球，越来越重，如影随形。
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