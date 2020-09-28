人民网>>财经

名创优品的“羊毛”和“韭菜”

陶凤

2020年09月28日08:16  来源：北京商报
 

　　近日，上海药品监督管理局发布的化妆品监督抽检质量公告显示，由名创优品（广州）有限责任公司代理的一款名为“一步可剥指甲油”的化妆品，检出三氯甲烷含量高达589.449μg/g，国家标准限值为0.40μg/g，该产品超标1400多倍。

　　据媒体报道，涉事店铺店长对此事回应称，这些不合格商品去年被抽检，责任在供应商。无论是自家工厂还是供应商，名创优品的问题早就不是什么秘密了。

　　长期以来，名创优品的策略都是薄利多销，依靠低客单价来抢占市场。在此次指甲油被曝出问题之前，名创优品刚向美国证券交易委员会递交招股书，计划募资1亿美元。招股书显示，截至2019年6月30日，名创优品的毛利率达26.7%，而到了今年，这一比例提升到了30.4%。名创优品已经把“10元”经济做到了极致。

　　“10元”经济并非名创优品的全部。“10元”之外，名创优品想法还有很多。近年来，它不断跟明星IP打造联名款产品，由此，名创优品形成了将有趣的设计、限量的商品和潮流的玩意儿集合在一起的杂糅风格，增加了客流量，也笼络了不少喜欢赶潮流的年轻人，在一定程度上进一步拉升了毛利率。

　　创始人叶国富曾将名创优品的打法总结为“三高三低”，即“高颜值、高品质、高效率；低成本、低毛利、低价格”。细看起来，这种打法无非是以低投入创造高产出。现实情况看，名创优品做到了低成本低价格，甚至还做到了高毛利，难免对品质和效率形成重压。

　　关于名创优品模式，舆论中向来有截然对立的两种观点。粉丝爱不释手，认为这是好逛又不贵的平价天堂。但也有人认为这种薄利多销的“短路经济”注定走不长，因为这并不是真正的性价比之王，只不过是商家给消费者制造的一时的性价比幻想。

　　“线下拼多多”到底造福了羊毛党，还是以最老套的模式割韭菜？名创优品身上的争议，并没有随着规模的扩张有所缓解，反而在不停地开店扩张中被一再放大。

　　快速扩张之下，名创优品尚未盈利。门店扩张是名创优品收入增长的主要动力。而上市募集资金的用途之一，依然是开更多的店。名创优品在招股书中作出风险提示，自身财务状况受制于供应商、加盟商，可能对经营产生不利影响。

　　叶国富在接受采访时说，“这次疫情过后，全球消费力将会下降，消费者将更加精打细算，消费将回归本质，回到追求极致性价比的平价消费”，这或许会是名创优品的机会。

　　如今看来，抓住这个“机会”没那么容易。名创优品看似参与制造了杂货店经济繁荣，也把自己困在其中。财务风险和质量问题像越滚越大的雪球，越来越重，如影随形。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

补齐新型消费短板 全方位支撑新发展格局　　近年来，在新一轮科技革命和产业变革的大背景下，我国以网络购物、移动支付、线上线下融合等新业态新模式为特征的新型消费快速发展，对满足居民生活需要、释放国内消费潜力、促进经济平稳健康发展发挥了重要作用。 消费已经成为中国经济发展的重要引擎，…【详细】

财经

人民网三评“TikTok交易”之一：披着羊皮，狼还是狼!　　TikTok，一个在美国广受年轻人欢迎，下载量近4亿，活跃用户9000万的应用，突然被要求强行卖掉，或是被强制关闭。是TikTok违反了美国的相关法律？给美国造成了损失？还是在社会上引起了巨大反感？ 都不是！没有原因！莫须有！…【详细】

财经

国有企业运行企稳向好 利润总额连续3月同比增长　　人民网北京9月23日电 （任妍）日前，财政部公布2020年1-8月全国国有及国有控股企业经济运行情况。全国国有及国有控股企业(以下称国有企业)经济运行企稳向好，营业总收入、利润总额连续3个月实现月度同比增长，1-8月同比降幅进一步收窄。…【详细】

财经

商务部：自贸区扩容有利于进一步服务国家发展战略　　人民网北京9月21日电 （栗翘楚）近日，国务院印发北京、湖南、安徽自由贸易试验区总体方案和浙江自由贸易试验区扩展区域方案。针对此次新布局的考虑，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文在国新办发布会上表示，建设自贸试验区在我国改革开放进程中具…【详细】

财经

商务部最新数据显示：消费品市场实现年内首次正增长　　本报北京9月20日电　（记者王俊岭）日前，商务部发布了1—8月消费市场运行情况。最新数据显示，8月份社会消费品零售总额同比增长0.5%，增幅较上月回升1.6个百分点；1—8月社会消费品零售总额23.8万亿元，同比下降8.6%，降幅比1—…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved