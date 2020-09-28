上市前夜遇质量风波 名创优品供应链掉链子

刚刚宣布计划在纽交所上市的名创优品，因产品质量问题被推上风口浪尖。上海药品监管局近日抽检出名创优品一款指甲油致癌物超标，且名创优品申请复检但仍被判定不合格。不过，品牌回应北京商报记者时表示，检测结果存异议。名创优品计划上市的进程中，商业模式和供应链风险不得不因此被聚焦考量一番。连名创优品自己都表示“跨11大品类、月均上新超过600款……面临更大的挑战”。

回应：检测存疑

北京商报记者看到上海药品监管局发布的《2020年第1期化妆品监督抽检质量公告》显示，名创优品一款名为“一步可剥”的指甲油中，三氯甲烷含量高达589.449μg/g，按国家规定，三氯甲烷含量不得超过0.4μg/g，该商品的含量是国家标准限值的1400多倍。据悉，涉事指甲油产品曾由明星王一博作为代言人，吸引了不少年轻人的目光。

对此，北京商报记者9月27日暗访了名创优品位于北京的两家店铺，其中一家的工作人员表示，自己并不知道该事件，但店里的指甲油应该不会有问题，她自己用的也是名创优品的指甲油。另一家名创优品店铺的工作人员称：“我才刚来这家店，还没见过这款指甲油，但肯定是之前就下架了。”走访中，记者未发现店内出售涉事“一步可剥”指甲油。

不过，一位消费者向记者反映：“买过名创优品的指甲油，但不知道买的是不是这款。还是比较担心的，希望品牌方能够给出一个公示，告知大家这款产品是不是下架了，什么时候下架的，对买过该产品的消费者应该有个说法。”

事件发生后，9月26日，名创优品涉事店铺店长曾在@时间视频的采访中表示 ，“这些不合格商品是去年被抽检的，责任在供应商”。不过，9月27日名创优品公司方面向北京商报记者给出了不同的解释。

在最新的回应中，名创优品对上海药品监管局的检测结果存在质疑。其公司相关负责人表示，“ 2019年12月4日，名创优品收到上海药监局的不合格报告，当日即安排同批次产品送往权威第三方检测机构Intertek检测，12月9日结果为合格；供应商伟思客（天津）生物科技有限公司同步安排留样产品送Intertek检测，结果同样为合格。名创优品遂向上海药品监管局申请复测，但2020年8月10日，名创优品被告知复测结果为不合格”。

此外，回复中还提到，虽然对检测结果存异议，名创优品仍立即对相关产品进行全面下架并销毁。该款产品为单一批次少量采购，下架合计401支，产品名为“一步可剥芭比甲油胶（樱桃红）”，即日起对该产品进行召回，消费者可凭产品或购物小票在名创优品全国门店申请退款。

多次登黑榜

值得注意的是，此次也并非名创优品第一次被抽检出质量问题。在今年6月18日，上海市市场监督管理局抽查密胺餐具质量，其中名创优品经销的一款“KaKao Friends”单耳苹果碗被检出三聚氰胺迁移量不合格。

更早以前，2018年1月名创优品壹加壹珠光带刷眼影笔 （古铜色） 也被检出有害物质砷过量。

对于产品质量的把控，名创优品在采访中回复北京商报记者称，“作为一家跨11大品类、月均上新超过600款的消费品零售商，名创优品面临更大的挑战”，并承诺“加强供应链管理和产品质量管控。一方面进一步提高供应商准入门槛，优化供应商结构；另一方面对所有品类产品增加定期抽检频次，以确保产品符合国家法律法规要求，进而全力保障消费者购买的产品安全、可靠”。

早在2019年7月，名创优品品牌总监王广永就曾在南方周末的采访中承认，过去名创优品跑得太快了，对供应链的管理没跟上，从2015年开始逐步加强管理，增加了“验厂”环节，砍掉了几百家供应商。

然而，指甲油致癌物超标的风波，再次将名创优品的供应链问题推向前台。

直营门店仅占3.1%

对于上市进程中的品牌，出现质量风波可谓棘手。9月23日，名创优品向美国证券交易委员会递交招股书，计划在纽交所上市，募资1亿美元。

在招股书中，品牌把加盟商称作“零售合作伙伴”。由加盟商承担商店的开业资本支出和商店运营费用。名创优品有偿向加盟商提供商店管理和咨询服务，店内销售收益分给名创优品一部分后，加盟商保留剩余部分。这一模式有利于名创优品在国内外快速扩张。

同时，这一模式也存在风险。公开数据显示，名创优品在全球开设了4222家门店，其中直营门店只占比3.1%，第三方门店占比高达96.9%，包括加盟店和经销商门店。

“一味地去追求扩张和低价，可能会导致出现产品质量检测不到位等危机”，中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林教授表示，名创优品的快速扩张考验的就是它供应链的管理。从目前看来，其供应链在管理上有两点问题。一个是跟不上扩张的速度，第二个是其本身就不够健全。开始就未注重供应链的品质管理，一家企业最终安身立命的还是品质和服务。

在和君咨询合伙人、连锁经营负责人文志宏看来，名创优品的供应管理系统还不够健全，可能导致有不合格产品不能及时发现。他表示：“名创优品的商业模式本身是成立的，因为它的品牌模式包括供应链相对来讲都是可以把控的。但是也存在有些环节把控不到位的情况。所以可能会出现商品的质量问题。虽然不能说发展的慢就一定发展的好，但发展过快会更容易出现问题。但也不是一个直接的指向关系。”

(责编：李都也(实习生)、李栋)