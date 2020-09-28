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提振文旅业复苏举措加快落地，多数据彰显行业向好态势

文旅部再推一揽子实招 力促“双节”消费

2020年09月28日08:24  来源：经济参考报
 

　　7月至8月，全国旅游度假区全部恢复开放，接待人次和收入恢复到去年的九成左右；全国乡村旅游接待人次和总收入恢复到往年同期的九成多，从业人员数量基本达到去年同期水平……在27日的文化和旅游部新闻发布会上，记者获悉，系列举措支持之下，文旅行业多数据呈现向好态势。另外，随着国庆、中秋双节临近，文化和旅游部将再推一揽子实招，力促“双节”文旅消费加快复苏。

　　“旅游行业恢复发展呈现积极向好态势。”文化和旅游部资源开发司副司长单钢新介绍说，旅游景区方面，第二季度，全国A级旅游景区游客接待量环比增长158.7%，收入环比增长131.7%，第三季度，全国A级旅游景区接待游客人数达到去年同期的7成左右，一些地方旅游景区已接近去年同期水平；旅游度假区方面，第二季度，全国旅游度假区接待游客环比增长247.7%，收入环比上涨144.6%；乡村旅游方面，第二季度，全国乡村旅游接待游客环比增长106.3%；总收入环比增长148.8%。

　　他表示，下一步，还将多措并举持续加大工作力度，进一步助力市场恢复振兴。其中，国庆中秋“双节”期间，将坚持以扩大内需、促进消费为着力点，进一步丰富优质的文化和旅游产品供给。

　　具体来看，旅游景区方面，除了常规预约之外，还将加快推动5A景区实施分时预约制度。截至目前，除了部分开放式免票景区外，全国280家5A级旅游景区中已有264家景区建立实施了分时预约制度，占5A级景区总量的94%左右。

　　针对乡村旅游，文化和旅游部、国家发展改革委近期发布了第二批680个全国乡村旅游重点村名录。目前，全国乡村旅游重点村总数已经达到1000个。近日，还集中向社会推出300条全国乡村旅游精品线路。“预计乡村旅游有可能在‘双节’期间迎来新一波旅游小高峰。”单钢新说。

　　针对度假休闲旅游，将重点做好产品供给与消费引导。据介绍，当前，户外休闲度假旅游需求日益旺盛。综合有关数据判断，此次国庆中秋小长假选择自驾出游的比例有望达到60%以上，青海、新疆、西藏、内蒙古、云南等地都已成为自驾游热点目的地。

　　文化和旅游部市场管理司副司长李健表示，今年的国庆节、中秋节双节叠加，假期长达8天。游客出游意愿高，市场复苏期待高。

　　引导和推动产业创新发展也将迎来更多支持举措。文化和旅游部产业发展司副司长马峰表示，疫情以来，云演艺、云娱乐、云直播、云展览等新业态蓬勃发展，为文化和旅游行业复工复产和高质量发展注入持续动力。

　　马峰表示，下一步，将统筹做好帮扶企业纾困和推动产业发展工作，既立足当前，聚焦企业纾困，推动政策落地，增强企业信心，促进产业复苏；也着眼长远，坚持新发展理念，坚持创新驱动，以文化创意、科技创新催生新发展动能，推动产业供给侧结构性改革，引领新业态新消费新模式，实现产业高质量发展。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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