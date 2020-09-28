原标题：美产进口聚氯乙烯被反倾销立案

本报讯9月25日，商务部发布2020年第40号公告，决定即日起对原产于美国的进口聚氯乙烯进行反倾销调查。该产品英文名称为Polyvinyl Chloride（PVC），归在《中华人民共和国进出口税则》：39041090。本次调查通常应在2021年9月25日前结束，特殊情况下可延长至2022年3月25日。

（步 欣）

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