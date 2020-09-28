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全国消费促进月前两周市场销售持续回升

步欣

2020年09月28日08:27  来源：国际商报
 

　　本报讯2020年全国“消费促进月”活动启动两周以来（9月9日-22日），179个重点城市已开展活动近2000场，带动全国各地结合实际、统筹城乡，组织了一系列各具特色、丰富多彩的促消费活动。据第三方支付平台监测，活动前两周全国商品消费和服务消费总额约1.9万亿元，环比增长7.4%。

　　一是商品消费快速增长。第三方支付平台监测分析结果显示，活动前两周全国商品消费总额约1.2万亿元，环比增长11.5%。商务部监测的重点参与企业销售总额比活动开始前增长7.7%，销售规模接近上年同期水平；销售额实现同比正增长的企业占44%。

　　二是服务消费持续回暖。第三方支付平台监测分析结果显示，活动前两周全国服务消费规模约为7100多亿元，环比增长1.1%。商务部监测的重点参与企业服务类销售总额比活动开始前增长6.5%，其中购物中心服务类销售增长9.6%，餐饮企业增长2.5%。专业机构监测9类线下居民服务业商户实现销售同比增长20.4%。

　　三是线下线上消费热度稳步攀升。活动开始前两周，专业机构监测60余类线下实体零售业商户实现销售同比增长2.3%。

　　四是各地促消费活动稳步推进。江苏、山西、云南、辽宁、安徽、河北、厦门等8个地区合计发放1.6亿元消费券；湖北、上海、大连等10个地区通过电视台、网站、微博等平台持续开展宣传引导和舆论造势工作；江苏、重庆组织开展领导直播带货活动；甘肃举办进出口商品展销会，设立出口转内销专区。北京、辽宁、吉林、内蒙古、新疆、湖南等6个地区消费规模环比增速超过10%。 （步欣）

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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