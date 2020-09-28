原标题：人民币短期有回调需求

国庆快到了，虽然今年“十一”假期出国游难以成行，但陈女士依然去银行预约了5万美元的换汇额度。相对5月最低点，人民币对美元升值近6%，这换汇成本大约少花近2万元，陈女士觉着赚大了。不过短期看，人民币汇率四个月来快速升值，市场显然有回调的需求。

人民币最近升值有点猛，让平时不怎么关心汇率的人有点懵。

其实这源于美国为抗击新冠肺炎疫情、稳定人们就业和企业经营，实施超低利率和超级经济刺激措施所致。今年美联储资产负债表已扩大逾3万亿美元，美元对主要货币贬值10%。从全球资产配置的视角看，美元贬值推动国际资本流向非美经济体，进一步加大非美货币升值压力。

在美联储大肆放水之际，中国央行则推行稳健的货币政策，同时更加注重灵活适度，保持利率基本稳定，坚持底线思维。这导致中美利差处于高位，吸引国际资本流入中国以获取更高的资金回报。

更关键的是，中国针对疫情的防控措施取得了良好的抗疫效果。一个更好的消息是，9月21日世界卫生组织表示，中国新冠疫苗临床试验被证有效。

中国国内疫情控制住了，社会稳定了，经济生产就抓上去了。在全球其他地区经济出现巨幅下滑时，中国经济表现着实不俗。8月中国制造业采购经理指数为51%，超过了荣枯线一个点，经济景气持续恢复向好。而其他国家或地区由于疫情影响企业开工不足，不能及时满足当地市场需求，反而增加了对中国产品的进口，从而拉动中国出口增长。4月开始，中国货物贸易顺差额几乎逐月增加，8月当月贸易顺差4165.9亿元，增加74.4%，比2018和2019年任何月份都多。目前不仅是出口、投资实现了正增长，8月份中国国民消费也实现正增长。中国商品顺差加大，因出国商务、旅行、留学等减少而致使服务贸易逆差大幅下降，中国经济的各项数据全面向好，成为今年来全球经济增速最快的国家，反观美国、欧洲、印度、巴西等国家和地区的各项经济数据则表现糟糕。

不过也应看到，近几年来中国包括货物和服务贸易在内的经常项目国际收支保持紧平衡状态，今年一季度中国经常项目逆差337亿美元，二季度转为顺差1196亿美元，今年上半年中国经常项目顺差859亿美元，同比增加了48%。截至今年6月末，中国外汇储备余额31123亿美元；截止3月末，中国全口径外债余额为20946亿美元，外汇储备净额满打满算1万亿美元左右。而今、明两年又是中国美元外债偿还高峰期，所以保持资本和金融账户持续顺差对中国国际收支平衡十分重要。

随着中国经常项目顺差逐年减少，需吸引更多的外国资本进入中国市场。而为吸引外资进入，一个稳定或温和升值管理预期的人民币是中国金融政策进一步开放所需的条件之一。今年来，中国金融市场开放力度大为增强，准入门槛明显降低，其中包括允许外资公司控制券商的业务牌照、并为基金经理买卖大陆证券提供便利等措施；为推动中国债市整体开放，统一境外机构投资者投资中国债市资金管理，进一步便利投资交易，9月21日中国人民银行、国家外汇管理局发布《境外机构投资者投资中国债券市场资金管理规定（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。意见反馈截止时间为2020年10月20日。

当前在国际投资者资产配置比例中，人民币资产比例显著偏低，同时今年来中国金融政策开放进程持续加快，双向合力，意味中国金融市场未来将进一步吸引海外资金流入。短期看，人民币汇率四个月来快速升值近6%，市场显然有回调的需求；长期看，中国经济结构逐年改善、组织管理效率增强，整体经济韧性得到加强、物价稳定、系统性风险得以控制，若能继续强有力地推动新一轮改革开放，人民币没有贬值的基础，甚至温和升值的概率不小。

(责编：李都也(实习生)、李栋)