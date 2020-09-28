人民网>>财经

人社部：四季度在全国启动实施就业创业服务攻坚季行动

2020年09月28日16:05  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京9月28日电（记者林露）今天，记者从人社部获悉，人社部将于2020年第四季度在全国启动实施就业创业服务攻坚季行动，旨在贯彻落实党中央、国务院关于稳就业保就业决策部署，进一步做实做细就业创业服务，集中帮扶重点群体就业创业。

本次行动以“集中攻坚稳就业 精准服务保民生”为主题，以离校未就业高校毕业生、登记失业人员、农民工、建档立卡贫困劳动力、长江禁捕退捕渔民、地方确定的其他重点群体为服务对象，将集中利用3个月的时间，进一步畅通失业登记和求职创业服务渠道，强化基本公共就业服务，提升重点群体差异化、精准化服务水平，着力促进重点群体就业创业，稳定就业基本盘。

据了解，行动期间，各地人力资源社会保障部门将着力夯实基本公共就业服务，做实重点群体就业帮扶台账，全面摸排联系，提供政策宣介、职业指导、岗位推荐、培训推介等标准化公共就业服务，密集组织开展行业轮动、企业轮换的动态专场招聘，实施创业扶持政策代办帮办，加强对就业困难人员的就业援助。同时，聚焦重点群体实施特色服务。

同时，将为高校毕业生提供品质化就业服务，提升岗位推送和培训项目质量，优化招聘组织形式。为农民工实行平等就业服务，全面放开失业登记，提供同等就业服务，创建特色劳务品牌，支持多渠道灵活就业。为贫困劳动力开展优先稳岗就业服务，指导企业优先留用，提供优先转岗服务，确保贫困劳动力随时求助、随时上岗。为长江禁捕退捕渔民实施全覆盖就业服务，把有就业意愿的退捕渔民全部纳入当地就业管理服务体系，普遍开展适应性培训和针对性技能培训、岗位收集发布，规范开发公益性岗位兜底安置。

各地人力资源社会保障部门将以开展此次行动为引领，全力做好年底前稳就业保就业各项工作，确保就业局势保持稳定。

(责编：林露、李昉)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

补齐新型消费短板 全方位支撑新发展格局　　近年来，在新一轮科技革命和产业变革的大背景下，我国以网络购物、移动支付、线上线下融合等新业态新模式为特征的新型消费快速发展，对满足居民生活需要、释放国内消费潜力、促进经济平稳健康发展发挥了重要作用。 消费已经成为中国经济发展的重要引擎，…【详细】

财经

人民网三评“TikTok交易”之一：披着羊皮，狼还是狼!　　TikTok，一个在美国广受年轻人欢迎，下载量近4亿，活跃用户9000万的应用，突然被要求强行卖掉，或是被强制关闭。是TikTok违反了美国的相关法律？给美国造成了损失？还是在社会上引起了巨大反感？ 都不是！没有原因！莫须有！…【详细】

财经

国有企业运行企稳向好 利润总额连续3月同比增长　　人民网北京9月23日电 （任妍）日前，财政部公布2020年1-8月全国国有及国有控股企业经济运行情况。全国国有及国有控股企业(以下称国有企业)经济运行企稳向好，营业总收入、利润总额连续3个月实现月度同比增长，1-8月同比降幅进一步收窄。…【详细】

财经

商务部：自贸区扩容有利于进一步服务国家发展战略　　人民网北京9月21日电 （栗翘楚）近日，国务院印发北京、湖南、安徽自由贸易试验区总体方案和浙江自由贸易试验区扩展区域方案。针对此次新布局的考虑，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文在国新办发布会上表示，建设自贸试验区在我国改革开放进程中具…【详细】

财经

商务部最新数据显示：消费品市场实现年内首次正增长　　本报北京9月20日电　（记者王俊岭）日前，商务部发布了1—8月消费市场运行情况。最新数据显示，8月份社会消费品零售总额同比增长0.5%，增幅较上月回升1.6个百分点；1—8月社会消费品零售总额23.8万亿元，同比下降8.6%，降幅比1—…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved