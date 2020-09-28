人社部：四季度在全国启动实施就业创业服务攻坚季行动

人民网北京9月28日电（记者林露）今天，记者从人社部获悉，人社部将于2020年第四季度在全国启动实施就业创业服务攻坚季行动，旨在贯彻落实党中央、国务院关于稳就业保就业决策部署，进一步做实做细就业创业服务，集中帮扶重点群体就业创业。

本次行动以“集中攻坚稳就业 精准服务保民生”为主题，以离校未就业高校毕业生、登记失业人员、农民工、建档立卡贫困劳动力、长江禁捕退捕渔民、地方确定的其他重点群体为服务对象，将集中利用3个月的时间，进一步畅通失业登记和求职创业服务渠道，强化基本公共就业服务，提升重点群体差异化、精准化服务水平，着力促进重点群体就业创业，稳定就业基本盘。

据了解，行动期间，各地人力资源社会保障部门将着力夯实基本公共就业服务，做实重点群体就业帮扶台账，全面摸排联系，提供政策宣介、职业指导、岗位推荐、培训推介等标准化公共就业服务，密集组织开展行业轮动、企业轮换的动态专场招聘，实施创业扶持政策代办帮办，加强对就业困难人员的就业援助。同时，聚焦重点群体实施特色服务。

同时，将为高校毕业生提供品质化就业服务，提升岗位推送和培训项目质量，优化招聘组织形式。为农民工实行平等就业服务，全面放开失业登记，提供同等就业服务，创建特色劳务品牌，支持多渠道灵活就业。为贫困劳动力开展优先稳岗就业服务，指导企业优先留用，提供优先转岗服务，确保贫困劳动力随时求助、随时上岗。为长江禁捕退捕渔民实施全覆盖就业服务，把有就业意愿的退捕渔民全部纳入当地就业管理服务体系，普遍开展适应性培训和针对性技能培训、岗位收集发布，规范开发公益性岗位兜底安置。

各地人力资源社会保障部门将以开展此次行动为引领，全力做好年底前稳就业保就业各项工作，确保就业局势保持稳定。

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