中国企业500强榜单发布 德力西入选

9月27-28日，在2020中国500强企业高峰论坛上，揭晓了新一版“中国企业500强”榜单，德力西集团再次上榜。这是自2002年登上中企联评选的 “中国企业500强”榜单以来，德力西集团连续19年登上榜单。

1984年，国务院确定首批14个沿海开放城市之后不久，求精开关厂在温州乐清创立，成为德力西的事业原点，“质量立企、名牌兴业”的发展基因由此奠定。

国内民企第一个热继电器检测实验室、温州同业第一张部颁“工业产品生产许可证”、国内同行第一个博士后科研工作站、三获国家科技进步奖……伴随改革开放进程，德力西不断创新发展，使其由一个“前店后厂”的家庭作坊，发展成为电气产品覆盖高中低压配电电器、终端电器、控制保护电器、家居电器、仪器仪表等7大类10万多种规格的大型集团企业，产品广泛应用于从航天城到普通家庭的各类场景。

作为实体经济的主体、技术创新的主战场，制造业的实力和制造技术水平，体现着一个国家的综合国力。2012年，德力西启动了电气制造主业的转型升级。2015年，德力西芜湖基地投产，工业机器人密度达每千人80台，生产效率提升68%。

据了解，目前，德力西集团70%以上的电气产品拥有自主知识产权,自动化生产设备超过3000台套，数控装备占比达45%，其中最先进的生产线自动化率已达97%以上。2019年，德力西还加大了濮阳、芜湖两大电气制造基地的投资建设力度。

不断巩固电气主业领先优势的同时，德力西集团旗下其他产业也不断发展。广东甘化拟更名甘化科工，凸显科技和制造属性，在模块电源、预制破片等业务稳扎稳打的基础上，进军智能功率半导体器件及集成芯片领域。德新交运“道路运输+智能制造”的双主业发展战略启动，拟购标的公司专攻高精密模具，是国内多家锂电头部企业的极片裁切精密模具及高精密模切刀等产品的供应商。以高端制造为主线，德力西同心多元的产业布局日益清晰。

十三届全国人大代表、德力西集团董事局主席胡成中表示，当前国际局势错综复杂，国内营商环境持续向好，企业发展挑战与机遇并存，德力西将遵循国家战略，继续加大研发投入和国际市场开拓力度，打造“精、强、大”的全球化企业。（乔雪峰）

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