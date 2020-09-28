一份文化成绩单透出百姓生活新变化——“十三五”期间我国文化建设成就综述

没有社会主义文化繁荣发展，就没有社会主义现代化。2020年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。让我们透过这样一份亮眼成绩单，检视全面小康的文化成色，感受百姓不断增强的获得感、幸福感、安全感。

引领新风尚

在甘肃金昌，“好婆媳、好邻里点赞”“分餐夹”等文明实践推动完善村规民约、倡导文明风尚；在浙江海宁许村镇李家村，乡村土广播“李家播报”成了村民不可错过的活动，村民赞扬“有了播报，再也不怕错过政策福利”……

让党的创新理论“飞入寻常百姓家”，新时代文明实践凝聚群众、引导群众，以文化人、成风化俗。

2018年7月6日，中央深改委第三次会议审议通过《关于建设新时代文明实践中心试点工作的指导意见》。两年多来，试点单位从50家扩大到500家，新时代文明实践中心成为人们学习理论政策的学校、丰富文化生活的舞台、倡导移风易俗的平台。

打通服务群众“最后一公里”，文化和旅游公共服务体系建设“十三五”期间取得重要进展。尤其是变政府“端菜”为百姓“点单”，将可口可心的文化大餐送上门，大大提升了服务效能。

5年来，公共文化设施网络日益完善，公共图书馆、文化馆（站）、公共博物馆、公共美术馆等公共文化设施继续免费开放，县级文化馆、图书馆总分馆制建设扎实推进。截至2020年6月，共建成基层综合性文化服务中心56万个，覆盖率超过95%。

去冬今春来袭的新冠肺炎疫情，对全国公共文化机构功能是一场考验。

上海图书馆推出疫情防控新动态、免费电子书单、微讲座等系列资源合集；国家博物馆在线营造“云看展”“云直播”等云游览模式；成都市文化馆利用慕课功能开展线上培训，手机摄影、中国山水画、藏族舞等精品课程的学习名额很快被一抢而空……闭馆不闭网、资源汇“云端”，宅家“云观展”“云学习”成为文化生活新方式。

满足新期待

2020年中秋、国庆假期即将到来，文化和旅游部推出湖南常德世外桃源怡然度假游等300条全国乡村旅游精品线路，努力挖掘乡村优秀传统文化和农业资源，开发适应现代生活的文创产品和旅游商品。

进入新时代，人民群众精神文化需求从“有没有、缺不缺”到“好不好、精不精”，文化和旅游供给从数量追求转向品质提升。

2018年4月8日，新组建的文化和旅游部正式挂牌。“诗和远方终于在一起了！”这一改革实招戳中人们内心深处对美好生活的新期待。

数据显示，2019年全年国内旅游人数达60.06亿人次，比上年增长8.4%。我国已有5A级旅游景区280家、国家级旅游度假区30家、全国乡村旅游重点村1000个、全国红色旅游经典景区名录300处。文旅融合熔铸出越来越多具有历史文化底蕴的风景。

着眼于满足人民精神文化新期待，“十三五”期间，丰富多彩的文艺实践以社会主义核心价值观为引领，以精品奉献人民、用明德引领风尚。

围绕全面建成小康社会、脱贫攻坚、乡村振兴、科技强国、抗击疫情等主题，全国国有文艺院团创排了4000余部优秀现实题材作品，其中新创作品占一半以上，弘扬主旋律，壮大正能量。在庆祝改革开放40周年、新中国成立70周年等重要时间节点，推出《我们的四十年》《奋斗吧 中华儿女》等晚会，激发全国人民爱党爱国热情、鼓舞振奋民族精神。大银幕上，《我和我的祖国》《我不是药神》《流浪地球》等口碑和票房双丰收的佳作，生动讲述国家的蓬勃发展、家庭的酸甜苦辣、百姓的欢乐忧伤，可谓中国电影呼应新时代的积极实践。

激发新活力

从“紫禁城里过大年”到赏灯“上元之夜”，再到“丹宸永固——紫禁城建成六百年”大展，故宫这座600岁的皇家宫殿，正以新创意创造着新价值。

坚持创造性转化、创新性发展，让收藏在禁宫里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字“活”起来，为新时代提供新滋养新能量。

2019年7月6日，实证中华5000多年文明史的良渚古城遗址列入世界遗产名录。自此，中国已有55项世界遗产，40个项目列入联合国教科文组织非遗名录（名册），居世界前列。

2020年7月6日，良渚古城遗址迎来首个“杭州良渚日”。公园5G全覆盖，“云展览”精彩纷呈，文创产品层出不穷，古老遗产融入现代生活，讲述中华文明的动人故事。

与此同时，传承千年的文化遗产也为脱贫致富打开新思路。

四川凉山着力将彝绣、银饰、漆器等众多传统工艺转化为脱贫生产力，促进非遗活态保护，也带动贫困群众就近就业、居家就业。在湖南湘西州，“非遗+扶贫”让很多拥有刺绣技艺的外出打工妈妈实现了“守着娃，绣着花，养活自己又养家”。打开淘宝、京东等电商平台，输入“新疆非遗”，从首饰、乐器到服饰、美食，活色生香的产品让人目不暇接，今年文化和自然遗产日期间线上销售更是火热。

最新数据显示，“十三五”以来，有关部门支持各地设立各级非遗扶贫就业工坊超过2000家，带动数十万人就业增收。

奔小康的路上，文化自信留住了“老手艺”，编织着“新乡愁”。（新华社记者周玮）

(责编：车柯蒙、孙阳)