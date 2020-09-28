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数说“十三五”｜消费增量占40%：非化石能源消费比重逐步提高 

2020年09月28日16:25  来源：新华网
 
原标题：消费增量占40%：非化石能源消费比重逐步提高

　　新华社北京9月28日电（记者刘羊旸、高敬）“十三五”以来，我国非化石能源消费增量占到一次能源消费增量的40%，较“十二五”期间的增量占比上升了14个百分点。

　　非化石能源包括可再生能源及核电，是重要的清洁能源。“十三五”时期，我国加快发展新能源和可再生能源，能源消费结构不断优化，能源绿色低碳转型深入推进，清洁能源消费比重持续提高，可再生能源装机快速增长。

　　近年来，我国非化石能源发展速度和投资力度引领全球。2019年，非化石能源占一次能源消费比重为15.3%，非化石能源发电装机容量占比为42%、非化石能源发电量占比为32.7%。

　　据统计，中国连续多年成为全球可再生能源最大投资国。我国在可再生能源领域的专利数位列全球第一,可再生能源装机和发电量连续多年稳居全球第一。

　　专家指出，当前，我国能源消费结构呈现出清洁化、低碳化的特征，到2030年我国新增能源需求将主要依靠清洁能源满足。然而，我国能源结构尚未完成根本性的转型，实现清洁低碳的现代能源体系仍需解决一些深层次的矛盾和问题。

　　“未来，我国将继续加快能源结构调整速度。”国家能源局有关负责人表示，我国将持续推动能源生产和消费革命，在确保能源安全供应、满足国民经济可持续发展和人民生活水平提升的同时，大力提升能源利用效率，加快能源结构向清洁低碳方向转型。

(责编：车柯蒙、孙阳)
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