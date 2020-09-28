数说“十三五”｜消费增量占40%：非化石能源消费比重逐步提高 

新华社北京9月28日电（记者刘羊旸、高敬）“十三五”以来，我国非化石能源消费增量占到一次能源消费增量的40%，较“十二五”期间的增量占比上升了14个百分点。
非化石能源包括可再生能源及核电，是重要的清洁能源。“十三五”时期，我国加快发展新能源和可再生能源，能源消费结构不断优化，能源绿色低碳转型深入推进，清洁能源消费比重持续提高，可再生能源装机快速增长。
近年来，我国非化石能源发展速度和投资力度引领全球。2019年，非化石能源占一次能源消费比重为15.3%，非化石能源发电装机容量占比为42%、非化石能源发电量占比为32.7%。
据统计，中国连续多年成为全球可再生能源最大投资国。我国在可再生能源领域的专利数位列全球第一,可再生能源装机和发电量连续多年稳居全球第一。
专家指出，当前，我国能源消费结构呈现出清洁化、低碳化的特征，到2030年我国新增能源需求将主要依靠清洁能源满足。然而，我国能源结构尚未完成根本性的转型，实现清洁低碳的现代能源体系仍需解决一些深层次的矛盾和问题。
“未来，我国将继续加快能源结构调整速度。”国家能源局有关负责人表示，我国将持续推动能源生产和消费革命，在确保能源安全供应、满足国民经济可持续发展和人民生活水平提升的同时，大力提升能源利用效率，加快能源结构向清洁低碳方向转型。
补齐新型消费短板 全方位支撑新发展格局 近年来，在新一轮科技革命和产业变革的大背景下，我国以网络购物、移动支付、线上线下融合等新业态新模式为特征的新型消费快速发展，对满足居民生活需要、释放国内消费潜力、促进经济平稳健康发展发挥了重要作用。 消费已经成为中国经济发展的重要引擎，…【详细】
人民网三评“TikTok交易”之一：披着羊皮，狼还是狼! TikTok，一个在美国广受年轻人欢迎，下载量近4亿，活跃用户9000万的应用，突然被要求强行卖掉，或是被强制关闭。是TikTok违反了美国的相关法律？给美国造成了损失？还是在社会上引起了巨大反感？ 都不是！没有原因！莫须有！…【详细】
国有企业运行企稳向好 利润总额连续3月同比增长 人民网北京9月23日电 （任妍）日前，财政部公布2020年1-8月全国国有及国有控股企业经济运行情况。全国国有及国有控股企业(以下称国有企业)经济运行企稳向好，营业总收入、利润总额连续3个月实现月度同比增长，1-8月同比降幅进一步收窄。…【详细】
商务部：自贸区扩容有利于进一步服务国家发展战略 人民网北京9月21日电 （栗翘楚）近日，国务院印发北京、湖南、安徽自由贸易试验区总体方案和浙江自由贸易试验区扩展区域方案。针对此次新布局的考虑，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文在国新办发布会上表示，建设自贸试验区在我国改革开放进程中具…【详细】