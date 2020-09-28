图说“十三五”丨总量不断扩大 质量稳步提升

原标题：总量不断扩大 质量稳步提升

开栏的话 当前，“十三五”规划各项目标任务即将完成，全面建成小康社会胜利在望。今日起，本报推出“图说‘十三五’”专栏，以“图表+综述”形式盘点“十三五”时期经济社会发展亮点，记录“十三五”期间人民群众生产生活的可喜变化。敬请关注。

“十三五”规划实施以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国经济运行总体平稳、稳中有进，实现了新跨越，站上了新起点。

经济总量再上新台阶。2015年，我国国内生产总值为688858亿元；2019年，我国国内生产总值达990865亿元，接近100万亿元。按照年平均汇率折算，2019年我国经济总量达到14.4万亿美元，稳居世界第二位。经济总量占世界比重达16%左右，对世界经济增长贡献率达30%左右，是世界经济发展动力最足的火车头。

人均GDP实现新跃升。2019年，我国人均国内生产总值70892元，按年平均汇率折算达10276美元，与高收入国家差距进一步缩小。随着2019年拥有14亿人口的中国步入这一行列，全球人均GDP在1万美元以上的国家人口规模接近30亿，为人类经济社会发展作出了新贡献。

我国国内生产总值接近100万亿元、人均国内生产总值首次突破1万美元大关，标志着我国综合国力进一步增强、社会生产力水平进一步提升、超大规模市场优势进一步显现，也标志着我国全面建成小康社会条件更加成熟。

2020年以来，面对突如其来的新冠肺炎疫情冲击，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全国统筹推进疫情防控和经济社会发展取得显著成效，二季度国内生产总值同比增长3.2%，在全球主要经济体中率先复苏，凸显了中国经济的强大韧性和潜力。（熊 丽）

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