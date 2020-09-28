图说“十三五”丨总量不断扩大 质量稳步提升

开栏的话 当前，“十三五”规划各项目标任务即将完成，全面建成小康社会胜利在望。今日起，本报推出“图说‘十三五’”专栏，以“图表+综述”形式盘点“十三五”时期经济社会发展亮点，记录“十三五”期间人民群众生产生活的可喜变化。敬请关注。
“十三五”规划实施以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国经济运行总体平稳、稳中有进，实现了新跨越，站上了新起点。
经济总量再上新台阶。2015年，我国国内生产总值为688858亿元；2019年，我国国内生产总值达990865亿元，接近100万亿元。按照年平均汇率折算，2019年我国经济总量达到14.4万亿美元，稳居世界第二位。经济总量占世界比重达16%左右，对世界经济增长贡献率达30%左右，是世界经济发展动力最足的火车头。
人均GDP实现新跃升。2019年，我国人均国内生产总值70892元，按年平均汇率折算达10276美元，与高收入国家差距进一步缩小。随着2019年拥有14亿人口的中国步入这一行列，全球人均GDP在1万美元以上的国家人口规模接近30亿，为人类经济社会发展作出了新贡献。
我国国内生产总值接近100万亿元、人均国内生产总值首次突破1万美元大关，标志着我国综合国力进一步增强、社会生产力水平进一步提升、超大规模市场优势进一步显现，也标志着我国全面建成小康社会条件更加成熟。
2020年以来，面对突如其来的新冠肺炎疫情冲击，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全国统筹推进疫情防控和经济社会发展取得显著成效，二季度国内生产总值同比增长3.2%，在全球主要经济体中率先复苏，凸显了中国经济的强大韧性和潜力。（熊 丽）
补齐新型消费短板 全方位支撑新发展格局 近年来，在新一轮科技革命和产业变革的大背景下，我国以网络购物、移动支付、线上线下融合等新业态新模式为特征的新型消费快速发展，对满足居民生活需要、释放国内消费潜力、促进经济平稳健康发展发挥了重要作用。 消费已经成为中国经济发展的重要引擎，…【详细】
人民网三评“TikTok交易”之一：披着羊皮，狼还是狼! TikTok，一个在美国广受年轻人欢迎，下载量近4亿，活跃用户9000万的应用，突然被要求强行卖掉，或是被强制关闭。是TikTok违反了美国的相关法律？给美国造成了损失？还是在社会上引起了巨大反感？ 都不是！没有原因！莫须有！…【详细】
国有企业运行企稳向好 利润总额连续3月同比增长 人民网北京9月23日电 （任妍）日前，财政部公布2020年1-8月全国国有及国有控股企业经济运行情况。全国国有及国有控股企业(以下称国有企业)经济运行企稳向好，营业总收入、利润总额连续3个月实现月度同比增长，1-8月同比降幅进一步收窄。…【详细】
商务部：自贸区扩容有利于进一步服务国家发展战略 人民网北京9月21日电 （栗翘楚）近日，国务院印发北京、湖南、安徽自由贸易试验区总体方案和浙江自由贸易试验区扩展区域方案。针对此次新布局的考虑，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文在国新办发布会上表示，建设自贸试验区在我国改革开放进程中具…【详细】