原标题：凝心聚力，啃下最后的硬骨头

2016年是“十三五”开局之年。当年2月初，习近平总书记来到江西省井冈山市茅坪乡神山村看望乡亲们。

神山村是个贫困村，村里壮劳力大多外出务工，留守老人就医难，儿童上学难。习近平总书记对乡亲们说，我们党是全心全意为人民服务的党，将继续大力支持老区发展，让乡亲们日子越过越好。在扶贫的路上，不能落下一个贫困家庭，丢下一个贫困群众。

如今，我国脱贫攻坚取得决定性成就。国务院扶贫办数据显示，“十三五”期间，全国农村贫困人口每年净减少1000万人以上，到2019年年底只剩551万人。当前，脱贫攻坚已经进入决战决胜的关键时段，剩下的都是贫中之贫、困中之困。国家对52个未摘帽贫困县和1113个贫困村实施挂牌督战，凝心聚力，啃下最后的硬骨头。

全力脱贫攻坚

打赢脱贫攻坚战必须精准解决问题。全国动员近200万人，开展建档立卡“回头看”，进村入户摸底排查，共剔除识别不准贫困人口929万人，补录贫困人口807万人，识别精准度进一步提高。

摸清情况，如何帮扶？发展产业脱贫一批，易地扶贫搬迁脱贫一批，生态补偿脱贫一批，发展教育脱贫一批，社会保障兜底一批。

“十三五”期间，我国继续坚持开发式扶贫方针，引导和支持所有有劳动能力的贫困人口，依靠自己的双手创造美好明天。据国务院扶贫办统计，在建档立卡贫困人口中，90%以上得到了产业扶贫和就业扶贫支持，三分之二以上主要靠外出务工和产业脱贫，工资性收入和生产经营性收入占比上升，转移性收入占比逐年下降，自主脱贫能力稳步提高。

贵州省晴隆县三宝彝族乡三宝村的文安毕，是“十三五”期间通过易地扶贫搬迁改变命运的全国960多万贫困群众之一。晴隆县地处滇黔桂石漠化集中连片贫困区，三宝村山高沟深，生存条件极其恶劣。2016年，文安毕和乡亲们从大山里搬迁来到阿妹戚托小镇安置点。新家紧邻大马路，小楼上下两层，冰箱、洗衣机、淋浴等设备一应俱全，完全是城市家居水准。据了解，“十三五”期间，贵州省累计实施搬迁188万人。188万群众告别祖祖辈辈居住的深山区、石山区，搬进城镇，开启了全新的幸福生活。

云南省镇雄县母享镇陇东村16岁少年何忠浩，有望通过教育扶贫改变命运。“我的目标是考上‘985’名校，争取上清华、北大。”何忠浩信心十足地说。

据介绍，镇雄县位于云南省东北乌蒙山腹地，属于革命老区、高寒山区、贫困地区。因为贫困、闭塞，长期以来，这里教育基础薄弱，教育质量低下。何忠浩一家是建档立卡贫困户，父母常年在浙江打工，留下他和妹妹在家上学。

为了给孩子一个好的未来，2016年以前，镇雄县有一定经济条件的家庭，几乎都把孩子送到外地上学，每年外流的中小学生多达13000余人。为通过教育斩断贫困的代际传递，“十三五”期间，镇雄县千方百计提升本地教育水平。2016年，镇雄县与云南师范大学合作创办了云南师范大学附属镇雄中学，短短3年间，镇雄县教育水平迅速跻身全省前列。今年镇雄县高考一本总上线率达98.4%，7人达到清华、北大录取线。何忠浩在云南师范大学附属镇雄中学读高二，学习成绩优异，这让他实现理想成为可能。

此外，“十三五”期间，全国共派出25.5万个驻村工作队，累计选派290多万名县级以上党政机关和国有企事业单位干部，到贫困村和软弱涣散村担任第一书记或驻村干部。经过举国上下艰苦卓绝的努力，全国每年都有超过1000万贫困群众摆脱了贫困。

成就举世瞩目

“十三五”期间，我国脱贫进度符合预期，成就举世瞩目。

“没有脱贫攻坚的决心和政策，就没有我的今天。”云南省屏边县湾塘乡沿溪村的何会成说。

屏边县位于云南省南部，这里高山连绵，贫穷落后。地处大山之上的沿溪村只有28户人家，建档立卡贫困户竟多达16户。2016年，通过落实易地扶贫搬迁政策，何会成和乡亲们从山顶上的土坯房搬了下来，住上了新楼房。政府为沿溪村修通了水泥路，又提供了产业扶贫贷款50万元，帮助发展荔枝产业。短短几年间，沿溪村28户群众发展荔枝1000余亩，户均年收入10余万元，一举甩掉了贫困帽子。

数据显示，全国建档立卡贫困户人均纯收入由2015年的3416元增加到2019年的9808元，年均增幅高达30.2%，远高于同期全国农民人均可支配收入增幅。贫困地区具备条件的建制村已全部通硬化路，村村都有卫生室和村医，10.8万所义务教育薄弱学校的办学条件得到改善，农网供电可靠率达到99%，深度贫困地区贫困村通宽带比例达到98%，960多万贫困人口通过易地扶贫搬迁摆脱了“一方水土养活不了一方人”的困境。贫困地区群众出行难、用电难、上学难、看病难、通信难等长期没有解决的老大难问题已普遍解决。

截至8月底，除今年受汛期洪涝灾情影响新发生的住房和饮水安全问题外，全国“三保障”和饮水安全存量问题已全部解决，易地扶贫搬迁任务已全部完成，东西部扶贫协作协议书任务全面提前超额完成，中央单位定点扶贫责任书任务总体完成。

确保完成目标

虽然脱贫进度符合预期，成就举世瞩目，但剩余脱贫攻坚任务依然艰巨。针对尚未摘帽的52个贫困县，以及贫困人口超过1000人和贫困发生率超过10％的1113个贫困村，我国正在挂牌督战，确保贫困人口如期脱贫、贫困县全部摘帽。

值得注意的是，尚未摘帽的52个贫困县都是最难啃的硬骨头。尤其是今年新冠肺炎疫情和洪涝灾害，给脱贫攻坚全面收官带来了新的挑战。比如，因为洪涝灾害，52个挂牌督战县有1万多贫困人口饮水安全和住房安全产生了新的问题。

面对困难，各部门积极行动。2月12日，国务院扶贫开发领导小组紧急下发了《关于做好新冠肺炎疫情防控期间脱贫攻坚工作的通知》，要求各地一手抓疫情防控，一手抓脱贫攻坚，解决扶贫项目开工复工难题；6月底，国务院扶贫办印发通知，要求各地及时防范化解因洪涝灾害、地质灾害造成的返贫致贫情况……

经过努力，克服疫情、灾情影响，各项工作有序推进，因灾新产生的住房安全和饮水安全问题正在加快解决。

国务院扶贫办主任刘永富表示，下一步将重点抓好贫困劳动力稳岗就业、消费扶贫、产业扶贫、易地扶贫搬迁、脱贫攻坚普查考核、建档立卡动态调整等工作。例如，在贫困劳动力稳岗就业方面，1000多万跨省务工贫困人口的基础信息基本收齐，务工地点基本锁定。

“希望各地在今年余下的几个月里保持攻坚态势，扎实查缺补漏，凝心聚力做好脱贫攻坚收官工作，确保如期全面完成脱贫攻坚目标任务，交出让党中央放心、让人民群众满意的脱贫答卷。”刘永富说。（黄俊毅）

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