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扎扎实实干出丰硕成果

2020年09月28日16:30  来源：经济日报
 
原标题：扎扎实实干出丰硕成果

　　丰衣足食、经济宽裕，是全人类数千年来孜孜以求的梦想。今天，中华民族离这一梦想如此接近。

　　截至2019年底，我国贫困人口已减至551万人，贫困发生率降至0.6%，创造了前所未有的扶贫奇迹。如今，只剩551万人未脱贫，全国832个未摘帽贫困县只剩52个，区域性整体贫困基本得到解决，脱贫攻坚目标任务接近完成。今年脱贫攻坚任务完成后，我国将有1亿左右贫困人口实现脱贫，提前10年实现联合国2030年可持续发展议程减贫目标。

　　脱贫攻坚之所以能取得前所未有的成就，得益于我们党始终坚持以人民为中心的发展理念。当前，党中央对脱贫攻坚持续高位推进、响鼓重锤，各地区各部门认真贯彻落实，使脱贫攻坚保持了正确方向和良好态势。

　　同时，脱贫攻坚持续取得好成绩的背后，凝聚了全党全国各族人民的智慧和心血。全国共派出25.5万个驻村工作队，累计选派290多万名县级以上党政机关和国有企事业单位干部，到贫困村和软弱涣散村担任第一书记或驻村干部。脱贫攻坚形成了各级党委和政府主要负责同志亲自抓，分管扶贫的负责同志直接抓，涉及行业扶贫的负责同志协助抓，中央相关部门指导抓的良好局面。

　　在脱贫攻坚战场上，每个人都是坚定的践行者、亲历者，没有旁观者。社会各界广泛参与脱贫攻坚，弘扬了中华民族扶贫济困、守望相助的优良传统，营造了向上向善的社会氛围，彰显了社会主义核心价值观。

　　脱贫攻坚工作艰苦卓绝，收官之年又遭遇新冠肺炎疫情影响，各项工作任务更重、要求更高。目前，距离打赢脱贫攻坚战仅剩3个月的时间，全国各个脱贫攻坚“主战场”要以饱满干劲巩固脱贫成果，以坚定信心攻下深贫堡垒，夺取脱贫攻坚战全面胜利，坚决完成这项对中华民族、对人类都具有重大意义的伟业。（黄俊毅）

(责编：车柯蒙、孙阳)
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