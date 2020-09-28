交通运输部：“十三五”对贫困地区投入车购税资金超9500亿

中新经纬客户端9月28日电 28日，国新办就决战决胜脱贫攻坚为全面建成小康社会提供坚实交通保障有关情况举行发布会。据交通运输部副部长戴东昌介绍，“十三五”期，累计对贫困地区投入车购税资金超9500亿元，占全部车购税的68%，其中超过2700亿元车购税资金用于支持“三区三州”等特殊困难地区交通项目建设。

交通运输部副部长戴东昌介绍情况 来源：中国网 伦晓璇

戴东昌指出，近年来，交通运输部深入贯彻落实党中央、国务院关于扶贫开发和脱贫攻坚的工作部署，注重发挥交通运输的基础性、先导性、战略性和服务性的作用，多措并举抓好交通扶贫工作和政策的执行，为兑现“小康路上绝不让任何一地因交通而掉队”的承诺，全力以赴。

一是高度重视、系统部署。印发了《“十三五”交通扶贫规划》《支持深度贫困地区交通扶贫脱贫攻坚实施方案》《交通运输脱贫攻坚三年行动计划》等，明确“十三五”交通扶贫目标、重点任务和政策措施，以超常规的举措，推进贫困地区加快建设“外通内联、通村畅乡、客车到村、安全便捷”的交通运输网络，加快补齐贫困地区交通基础设施短板，扎实推进“四好农村路”建设。

二是项目优先、资金优先。我们在“十三五”期大幅提高了贫困地区车购税补助标准。其中，国家高速公路车购税投资补助标准由“十二五”期平均占项目总投资的15%左右，提高到约30%；普通国道补助标准由“十二五”平均占总投资的30%，提高到约50%；乡镇、建制村通硬化路补助标准提高到平均工程造价的70%以上。“十三五”期，累计对贫困地区投入车购税资金超9500亿元，占全部车购税的68%，其中超过2700亿元车购税资金用于支持“三区三州”等特殊困难地区交通项目建设。

三是因地制宜、精准施策。针对“三区三州”深度贫困县、定点扶贫县、对口支援县、六盘山片区贫困县进一步分解细化建设任务，“一县一单”分县精准推进任务完成。按照“四不摘”要求，督导定点扶贫县、对口支援县和六盘山片区已经摘帽的县巩固好脱贫成果。

四是从严督导，确保成果。认真抓好脱贫攻坚专项巡视“回头看”反馈问题整改，深入推进交通扶贫领域腐败和作风问题专项治理。持续强化督促检查，部主要领导带队多次赴深度贫困地区督导调研，推动加快工作进度，严防“数字脱贫”和“虚假脱贫”。(中新经纬APP)

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