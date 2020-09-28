“十三五”我国养老体系投入超120亿 养老机构超3.4万个

国家发展改革委负责人在回答养老服务体系建设的问题时表示，“十三五”期间，国家发展改革委中央预算内投资支持养老服务体系建设，已经累计投入超过120亿元，重点支持特困人员供养服务设施建设，并启动实施普惠养老城企联动专项行动，为中低收入老年人提供越来越多的普惠养老服务。

国家发展改革委副秘书长赵辰昕表示截至去年年底，我国养老服务床位数已经超过761万张，养老机构超过3.4万个，其中社会力量占比超过50%。同时，互联网、物联网、人工智能等新兴产业与养老服务也在快速融合发展。

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