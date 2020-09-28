源达信息荣获2020年河北服务业民营企业100强

9月25日，河北省民营企业百强暨民营企业社会责任报告发布会上，河北省工商联发布2020年河北省服务业民营企业100强榜单，源达信息位列第62位。
据悉，此次评选是为引导企业加快推进新旧动能转换，发展战略性新兴产业，以企业战略新兴业务归口统计的营业收入为依据，源达信息积极响应河北省工商联推出的“战略性新兴产业领军企业100强”的评选活动，顺利入选河北服务业民营企业百强名单。
随着新兴技术的发展，客户对于便捷的数字化金融服务的期待日益提高。金融创新以及提供更加便民化的金融服务等，这些新的挑战也随之而来。为了规范证券基金投资咨询业务和保护投资者的利益，证监会早在2020年4月发布了《证券基金投资咨询业务管理办法（征求意见稿）》（以下简称《管理办法》）。对于金融机构来说，治理规则体系不断完善，内幕信息管理、信息披露等方面的要求日益健全及其重要。
源达信息创立于1997年，始终以成为行业领先、客户信赖的世界500强一站式财富管理服务平台为愿景，凭借科技输出能力自主研发软件产品，取得28个软件著作权证书，持续为投资者提供合规、专业的金融信息服务。
目前源达信息已经在北京核心商圈、上海陆家嘴核心金融区等地设立了技术研发中心、投资研究中心等分支机构。
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