大学生化身“带货主播”直播带货农产品 助力扶贫攻坚

今年是脱贫攻坚决胜之年，在脱贫攻坚决胜战冲锋号吹响之际，助力贫困地区脱贫奔康，大学生能做什么？在上海，大学生将有机会通过直播带货，在农产品和市场之间架起一座“消费”桥梁，为贫困地区带货的方式助力脱贫攻坚，这是人民网·人民优选举办人民优选直播大赛给出的答案。

上半年国务院联防联控机制召开的新闻发布会上，国务院扶贫办政策法规司司长陈洪波表示，直播带货是消费扶贫的一种重要方式。特别是在疫情期间，发挥了很重要的作用，既把贫困地区产品给卖出去了，也拓宽了贫困群众增收的渠道，同时也让城里头的人知道并且享受了贫困地区的绿色优质的农产品。

今年5月，人社部发布十个新增职业，其中“互联网营销师”职业下增设“直播销售员”工种。“直播销售员”的出现，反映出直播带货行业的火爆。

9月初，上海市奉贤区人民政府与人民网在人民日报社举行了人民优选直播大赛奉贤赛区和大赛总决赛签约仪式。人民优选直播大赛奉贤赛区和大赛总决赛将于9月至12月在上海市奉贤区举行。

众人拾柴火焰高，脱贫攻坚需要动员全社会的力量。大赛鼓励大中专院校学生积极参与脱贫攻坚第一线，利用网络直播带货带动农产品销售，为学生提供就业创业平台，旨在挖掘新媒体直播人才，打同时达到助农效果，从而实现消费扶贫助农，巩固脱贫攻坚成果，提升脱贫攻坚质量。

签约现场

为持续巩固脱贫攻坚成果，确保高质量打赢脱贫攻坚战，人民优选直播大赛将借助奉贤区资源优势，让营养丰富、品质优良的地方特产走进千家万户，促进消费回补和潜力释放，助力消费扶贫。据悉，奉贤区将通过搭建平台给予政策补贴支持，多形式多渠道探索电商直播人才培训模式，加大力度储备产业发展基础性人才。

据悉，人民优选直播大赛活动旨在助力消费扶贫、乡村振兴、消费升级工作，通过人民日报社旗下综合消费服务平台“人民优选”为各地各单位提供服务支撑。

目前，人民优选直播大赛已在全国多个省市区陆续举办，全国同步举办的除了江西专场，还有山西、天津专场，妇联专场，吉林专场也正式启动。连心同攻坚，携手奔小康。大中专院校学生将成为新一代网络主播，助力农副产品流通销售，人民优选直播大赛将进一步做好扶贫协作和对口支援工作，注重产业帮扶，让更多的扶贫产品飞出大山，飞向全国。

(责编：任妍、孙阳)