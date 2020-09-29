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“新发展阶段的新机遇新挑战”研讨会举行——

扩内需畅循环 构建新发展格局

本报记者  赵展慧

2020年09月29日05:36  来源：人民网－人民日报
 

　　9月27日，由中国宏观经济研究院举办的“新发展阶段的新机遇新挑战”研讨会在北京举行，9位宏观经济领域专家进行了热烈讨论。

　　重塑我国国际合作和竞争新优势

　　习近平总书记指出，“十四五”时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，我国将进入新发展阶段。

　　新发展阶段有哪些新特征？中国宏观经济研究院院长王昌林认为，我国即将开启全面建设社会主义现代化国家新征程，新型工业化进入优化升级阶段，新型城镇化进入转型提质阶段，市场化进入深化改革阶段，国际化进入全面开放阶段。他表示，新发展阶段也是中国经济进入深刻转型、爬坡过坎的关键阶段，面临不少新挑战。

　　外部环境日趋严峻复杂。商务部国际贸易经济合作研究院副院长曲维玺认为，新冠肺炎疫情全球大流行、世界经济发展的不确定性、国际政治经济格局加速演变等，为我国经济发展带来不确定性。

　　国内发展环境经历深刻变化。国家发展改革委能源研究所所长王仲颖表示，进入新发展阶段，我国既要保持合理经济增速，坚持经济结构转型升级，也要防范化解重大风险，维护国家经济安全。

　　综合分析我国当前面临的外部环境和内部条件，专家们认为，推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，是根据我国发展阶段、环境、条件变化提出来的，是重塑我国国际合作和竞争新优势的战略抉择。

　　构建新发展格局，中国有底气有信心

　　专家们认为，构建新发展格局，我们已经在路上。

　　中国社科院副院长、学部委员高培勇表示，积极主动作为适应高质量发展的需求，从我国减税降费政策变化中可见一斑。2018年以来，我国减税降费的力度空前，今年预计全年新增减税降费规模超2.5万亿元。

　　中国宏观经济研究院副院长毕吉耀认为，中国经济在畅通国民经济循环方面已经迈出了坚实的步伐。“2008年国际金融危机之前，我国经常项目顺差占GDP比重高达9.9%，近几年经济发展更多靠内需，经常项目顺差占GDP比重在2%以内。”

　　专家们表示，构建新发展格局，中国有底气有信心。

　　内需市场规模巨大。“我国拥有14亿人口，其中有近9亿劳动力人口和4亿多中等收入群体，消费能力提升潜力巨大。”中国国际经济交流中心副理事长韩永文表示。

　　转型升级空间巨大。中国宏观经济研究院决策咨询部研究员杜飞轮认为，挑战中往往蕴藏着机遇，比如我国人口老龄化问题也带来了“银发经济”的发展空间，需要加快供给侧结构性改革，不断提供新产品、新服务满足60岁以上2.5亿人的养老新需求。

　　对外开放仍面临新机遇。中国宏观经济研究院对外经济研究所研究员杨长湧认为，虽然经济全球化遭遇逆流，但对外开放仍然面临新机遇。疫情防控期间，依托信息技术的贸易新业态逆势而上，说明我国服务贸易发展还有很大空间。

　　在“扩大”和“畅通”两个关键词上发力

　　专家们表示，构建新发展格局，今后应主要在“扩大”和“畅通”两个关键词上发力。

　　立足扩大内需这个战略基点。韩永文认为，要通过较大幅度提高中低收入群体的收入水平、扩大中等收入群体、推进收入分配制度改革，有效释放消费市场潜力。

　　持续畅通经济循环。曲维玺表示，要加快产业链上下游纵向合作和相关产业链企业之间的横向互动，同时优化全球布局，提升整合资源能力，稳链固链强链，加快构建“以我为主”的全球制造业产业链供应链体系。

　　经济循环的畅通也包括金融体系的畅通。中国人民银行研究局副局长张雪春认为，以金融供给侧结构性改革推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，今后要从建立多层次资本市场、发展绿色金融、加强普惠金融、提高人民币国际化水平等多方面发力。

　　专家们认为，中国经济长期向好发展的趋势不会改变。要增强机遇意识和风险意识，善于转危为机，努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。


　　《 人民日报 》（ 2020年09月29日 07 版）
(责编：牛镛)
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