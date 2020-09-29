中企500强，实力稳稳提升（锐财经）

9月27日，工人在河南省洛阳市先进制造业集聚区的中信重工装配车间内组装即将出口俄罗斯的矿用磨机大齿圈。

黄政伟摄（人民视觉）

2020年中国企业500强榜单出炉。9月27日至28日，“2020中国500强企业高峰论坛”在河南省郑州市举办，中国企业联合会、中国企业家协会正式发布了“中国企业500强”名单以及“中国制造业企业500强”“中国服务业企业500强”等细分榜单。

榜单涵盖了中国不同产业、不同地区共计1081家大企业。与往年相比，上榜门槛更高，企业效益持续改善，显示出中国大企业的实力和韧性。

“逆水行舟”经营稳

企业是宏观经济的基础，大型企业的“竞技状态”如何，直接反映一个国家经济发展的质量和效益。今年的榜单有不少积极信号值得关注。

上榜门槛更高了。从企业年营业收入看，2020中国企业500强的入围门槛为359.61亿元，2020中国制造业企业500强入围门槛为100.72亿元，2020中国服务业企业500强入围门槛为54.81亿元，分别较上年提高36.36亿元、100.72亿元、5.17亿元。

“千亿俱乐部”加快扩容。在最新榜单中，营业收入超过1000亿元的企业数量增至217家，比去年净增23家。其中，中国石化、中国石油、国家电网、中国建筑、中国工商银行、中国平安、中国建设银行、中国农业银行8家企业营业收入超过了1万亿元。

大企业经营效益不断改善。2020中国企业500强实现营业收入86.02万亿元，比上年增加了6.92万亿元，增速为8.75%；实现净利润38924.14亿元，比上年增加3603.19亿元，增速为10.2%。

“今年以来，面对新冠肺炎疫情的冲击，我国大企业在物资生产供应、物流运输保障、带动产业链企业复工复产、畅通国内经济循环等方面发挥了重要作用，为我国经济快速复苏向好做出了突出贡献。不过也要看到，从今年世界500强榜单看，我国上榜企业传统产业占比较高，美日欧等发达国家企业在高端制造业优势明显。”中国企业联合会会长王忠禹说。

苦练科技“硬实力”

面对复杂的世界经济形势，中国大企业纷纷依靠科技创新提升自身硬实力，于危机中育新机，于变局中开新局。

——看投入端，研发投入首次突破万亿元大关。2020中国企业500强有431家企业提供了研发数据，合计投入研发费用10754.06亿元，同比增长了17.04%，与上年度500强企业相比增加了10.12%。同时，2020中国企业500强研发投入已经占2019年全国企业研发经费16921.8亿元的63.55%。企业研发投入意愿有所增强，绝大多数企业的研发投入持续增长。

——看产出端，专利质量持续提高。2020年中国企业500强共拥有专利123.93万件，较上年增长11.85%；共拥有发明专利48.43万件，比上年500强企业增长了19.4%。在专利总量中，发明专利占比为39.08%，较上年提高了2.47个百分点，发明专利占比已经连续7年提高，专利质量稳步提升。

从论坛现场来看，5G、大数据、人工智能等与前沿科技紧密相连的转型升级机遇颇受大企业关注。

亨通集团董事局主席崔根良表示，数字经济正在深刻重塑世界经济，推动数字经济产业化和产业数字化，谁抓住数字经济的制高点，谁就能引领未来的发展。亨通集团将以人工智能、5G新一代信息通信技术以及工业互联网为基础，打造信息安全管理以及5G全产业链的系统解决方案。

不断迈向“世界级”

对500强大企业而言，构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，既需要练好内功、打好基础，又需要不断提升国际竞争力。从今年500强榜单来看，上榜企业在全球的竞争力进一步增强。这些变化，从几个关键数据中可见一斑。

“133家”——2020世界500强中的中国企业数量再创新高，上榜数量连续14年增加，从上年的129家增至133家，上榜数量连续两年超过了美国。中国已经连续多年成为世界500强新进企业最重要的培育摇篮。

“29个行业”——在中国大企业中，中国石化、国家电网、中国石油分列2020世界500强榜单的第二位、第三位、第四位，进入世界前100强的中企达25家。同时，中国大企业在部分领域国际地位突显。比如，在商业银行、金属产品、工程与建筑、房地产4个行业中，中国企业囊括了行业前三。

“16.1%”——2020中国跨国公司100大企业的平均跨国指数为16.1%，较上年提高0.14个百分点，连续6年提高。江苏长电科技、紫金矿业、腾讯、中化集团等企业在跨国指数方面排名位居前十。

中国企业联合会首席研究员缪荣表示，中国具有全球最为完整的产业体系，除了少数“卡脖子”领域之外，中国企业在绝大多数产业链条上都有布局。“十四五”时期，大企业的一大职责使命是要带领中国企业尽快走出产业低端锁定陷阱，向全球产业链、价值链的中高端跃升，有效增强中国产业与企业的国际竞争力。

(责编：牛镛)