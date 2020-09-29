老百姓“钱袋子”更鼓了（“十三五”，我们这样走过）

夏去秋来，河北省内丘县北赛村的酸枣种植林里，一株株一人多高的酸枣树上挂满了红彤彤的果实，像一串串喜庆的小灯笼。“今年收成不错，亩产能到300斤，刨去成本，至少能挣40万元！”种植户闫振国笑得合不拢嘴。

闫振国曾是一名采石工人，在大山里，他要搬起沉重的岩石毛料，锤制成10斤重的方石砖。“赶上行情不好，干一年只能挣3万元左右。”采石对山林破坏大，县里越来越重视环保，闫振国退出了老本行。

内丘县是名医扁鹊故里，酸枣仁是品质上乘的中药材。在相关部门扶持下，闫振国种了5000亩酸枣林，还创办了自己的生态农业公司。“来年收入还能增长。”闫振国的野生酸枣通过嫁接等技术改良，将逐渐迎来丰产期。

“钱袋子”鼓起来的不光闫振国。近三年来，内丘县中药材种植规模从不到10万亩增长至15万亩，人均增收5000元左右，已成为当地农民增收致富的主导产业之一。

“要坚持和完善社会主义基本分配制度，努力推动居民收入增长和经济增长同步、劳动报酬提高和劳动生产率提高同步，不断健全体制机制和具体政策，调整国民收入分配格局，持续增加城乡居民收入，不断缩小收入差距。”“十三五”期间，以习近平同志为核心的党中央立足我国经济社会发展实际，通过一系列惠民举措，切实提高城乡居民收入水平，人民群众的获得感不断增强。持续较快增长的居民收入，让百姓追求美好生活的底气越来越足。

——收入做加法，居民人均可支配收入首次突破3万元大关。

凭着肯吃苦、勤学习，2016年加入北京诚和敬养老健康产业集团的务工人员张滢，从一名普通照护员成长为诚和敬养老驿站大兴区海子角南里站站长，月薪也从4000元涨到6000元。“现在大城市养老照护人才紧缺，我的工资逐年上调，最近报考了健康管理师，技能和收入还能继续增加。”张滢对未来满怀憧憬。

“十三五”期间，我国大力实施就业优先政策，将就业置于“六稳”工作和“六保”任务之首，为居民持续增收提供了坚实支撑。2019年，全国居民人均可支配收入30733元，首次突破3万元大关。按可比价格计算，2011年—2019年全国居民人均可支配收入累计实际增长96.6%，城乡居民收入比2010年翻一番的目标接近完成。

“在就业保持稳定的基础上，劳动者工资水平不断增长，成为推动居民收入增长的主要动力。”中国社会科学院人口与劳动经济研究所副所长都阳说。

——负担做减法，个税改革提升居民实际收入水平。

“现在每月工资多了700元，又不用交个税了，每年能多攒下3000多元，我正计划着年底给家里添置个洗碗机。”汶瑞机械（山东）有限公司职工高燕涛说，自己所在企业的很多员工都领到了减税“红包”，“到手的工资多了，大家的干劲也更足了。”

2018年8月，关系亿万纳税人的个人所得税法完成第七次大修。数据显示，2019年实施个人所得税专项附加扣除政策，加上2018年10月1日提高个人所得税基本减除费用标准和优化税率结构翘尾因素，合计减税4604亿元，使2.5亿纳税人直接受益，人均减税约1842元。

“持续推进的减税降费，优化了收入分配格局，让居民‘钱袋子’更加充实。”中国（海南）改革发展研究院院长助理匡贤明说。

——结构更优化，城乡、地区间居民收入差距缩小。

“种地越来越有奔头！”河南周口市西华县西华营镇来洼村农民崔金力兴奋地说。5年前，他的小麦地土壤板结、酸化，亩产只有700斤，在当地土壤治理专家党永富指导下，他不断改善土壤环境，今年亩产超过1200斤，平均每年增收1万元。

“十三五”期间，随着乡村振兴战略和区域协调发展战略的实施，我国农村居民、中西部居民收入水平持续提升，城乡居民收入比值由2015年的2.73缩小到2019年的2.64。

——保障有力度，民生安全网守护百姓“钱袋子”。

“养老金年年涨，现在每月能领到近2000元，足够支付养老费用。”谈起现在的生活，江西鹰潭市信江新区社区养老中心82岁的娄坝水老人脸上洋溢着笑容。到2020年，我国已实现基本养老金“十六连涨”，退休人员获得感持续增强。

截至去年末，我国基本养老保险覆盖9.67亿人，基本医疗保险覆盖13.5亿多人，一张世界最大的社会保障网正为居民持续增收保驾护航。

“当前，加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，需要进一步发挥消费的基础作用，这就要求保持居民收入持续增长，让百姓‘钱袋子’越来越鼓。”南京大学经济学系主任杨德才说。

《 人民日报 》（ 2020年09月29日 01 版）

(责编：李都也(实习生)、李栋)