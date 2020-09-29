提升“获得电力”服务水平 三年内可为小微企业节省约1300亿元

国家发改委、国家能源局近日印发《关于全面提升“获得电力”服务水平 持续优化用电营商环境的意见》（以下简称《意见》），提出2022年底前，在全国范围内实现居民用户和低压小微企业用电报装“零上门、零审批、零投资”服务、高压用户用电报装“省力、省时、省钱”服务。在28日的国务院政策例行吹风会上，国家能源局有关负责人对《意见》有关情况进行解读。
近年我国电力供应能力和服务水平大幅提升。国家能源局副局长刘宝华介绍，世界银行数据显示，我国“获得电力”指标排名由2017年的第九十八位提升到2019年的第十二位，连续两年保持全球领先水平。截至去年底，各直辖市、省会城市已实现低压小微企业“三零”服务，并将办电时间压减至30个工作日以内。
此次印发的《意见》将给居民和企业带来哪些利好？
——更省时。国家能源局市场监管司司长戴俊良说，通过大幅压缩政府审批时间以及供电企业业务办理时间，全国范围内小微企业办电过程，将从原来的2至3个月压减到15个工作日以内，“让老百姓和小微企业早用电、早受益”。
——更省心。《意见》提出，2020年底前，将居民用户、实行“三零”服务的低压非居民用户用电报装压减至2个环节。在全国范围实现用电报装业务线上办理。
——更省钱。从北京、上海两个城市的数据来看，小微企业户均办电成本由2017年平均20万元降到现在的0元。通过“三零”“三省”等服务推动用电营商环境持续优化，据初步测算，三年内累计可为小微企业节省投资约1300亿元。
——更可靠。“到2022年底前，直辖市、计划单列市、省会城市的中心区，用户年均停电时间要压减至1小时以内，农村地区的停电时间要压减至11个小时以内。”戴俊良说。
全面提升“获得电力”服务水平，刘宝华认为要从三方面重点推进：首先是合力推进。《意见》提出，政府和企业协同联动、相互配合、信息共享，共同推动各项目标任务的落地落实。其次要分类施策。围绕用电报装时间、环节、成本、供电可靠性等，针对不同用户类型分类施策，因地制宜、科学合理制定目标任务和提升举措。三要强化监管。“行业有两个热线电话，一个是国家能源局的12398能源监管热线，全国都可以通过热线投诉、举报。另一个是电网企业的95598供电服务热线，可以报修、报事故等。”
《 人民日报 》（ 2020年09月29日 02 版）
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