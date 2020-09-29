美国约3500家企业向法院提出诉讼

据美国媒体报道，过去几周，约3500家美国公司在美国国际贸易法院起诉美国政府，要求法院裁决美政府依据美贸易法“301条款”对中国商品加征关税“非法”，并退还企业缴纳的相应税金。

诉讼主要针对美政府2018年9月和2019年9月对总价值3000多亿美元中国输美商品加征的关税。提起诉讼的公司包括特斯拉、福特汽车、塔吉特百货公司等。

这些公司在起诉书中要求美国政府改变单方面关税政策，指出美政府加征这两轮关税的时间，已超出美国法律要求美国贸易代表在“301调查”结束后12个月内采取行动的期限，同时未能遵循相关行政程序，包括未能给予利益攸关方足够机会发表意见、做出关税决策时未充分考虑相关因素、未明确解释其决策理由等。

特斯拉总裁埃隆·马斯克表示，美国政府对特斯拉从中国进口的部分零部件征税不合法，对这些特定零部件加征关税会增加成本，影响公司盈利能力，对特斯拉造成严重经济损害，并表示政府加征关税是“武断的、反复无常的，是自由裁量权的滥用”。特斯拉曾在2018年向美国贸易代表办公室提出针对该公司产品中用到的中国零部件的征税豁免申请，理由是无法在美国寻找生产替代。2019年5月3日，该申请被驳回。

据报道，美国化学协会也于近日敦促美国政府，对用于应对新冠肺炎疫情的化学品和塑料征收的关税提供某种形式的减免，称这将有助于确保获得这些关键材料。该协会国际贸易主管表示，关税降低了供应链的弹性。

智库布鲁金斯学会本月的一份研究报告指出，美国企业和消费者承担了政府加征关税的绝大部分成本，伤害了依赖进口材料的行业以及出口行业的就业者，此外关税并没有帮助美国达成更好的贸易协议，也没有显著改善国家安全。美国游说组织“关税伤害美国腹地”发布的数据显示，自2018年2月至2020年4月，美国政府对中国输美产品加征的关税让美国消费者和企业额外支付了570多亿美元。

9月15日，世贸组织专家组就中国诉美301关税措施世贸争端案发布专家组报告，认定美方涉案征税措施违反世贸组织所规定的相应义务。世贸组织称，美方没有提供足够证据支撑其加征关税的决定，因此裁定美方做法与世贸规则“不符”，希望美国采取符合其义务的措施。

耶鲁大学杰克逊全球事务学院高级研究员斯蒂芬·罗奇对本报记者表示，世贸组织专家组的报告凸显了以规则为基础的多边贸易体系的一个关键基本前提，即任何国家的贸易单边行动都必须遵守世贸组织的相关规定。

（本报华盛顿9月28日电）

《 人民日报 》（ 2020年09月29日 03 版）

(责编：李都也(实习生)、李栋)