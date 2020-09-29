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中科院报告显示——

中国对全球土地退化零增长贡献最大

2020年09月29日07:45  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　本报北京9月28日电 （记者吴月辉）在第75届联合国大会期间，中方发布《地球大数据支撑可持续发展目标报告（2020）》（以下简称《报告》）。该《报告》由中国科学院组织编写，展现了中国利用科技创新推动落实联合国2030年可持续发展议程的探索和实践，为各国加强2030年议程落实监测评估提供借鉴。

　　《报告》围绕零饥饿、清洁饮水和卫生设施、可持续城市和社区、气候行动、水下生物、陆地生物6个可持续发展目标，从全球、区域、国家、典型地区4个尺度，在数据、方法模型和决策支持方面展开深入研究。

　　中国土地退化零增长进展评估和生物多样性保护对策、中国城镇可持续发展综合评价、中国湿地空间分布格局和保护对策、中国近海生态系统健康评估、全球中高分辨率森林覆盖监测……这一报告汇集了26个案例，提出24套数据产品、13种方法模型和19个决策支持。

　　其中，中国土地退化零增长进展评估和生物多样性保护对策案例显示，中国土地退化零增长趋势持续向好。与2015年相比，2018年净恢复土地面积增长60.3％，土地恢复净面积约占全球的1／5，对全球土地退化零增长贡献最大。

　　《报告》还指出，在看到土地退化零增长积极进展的同时，尚需认识到中国土地退化面临形势仍较为严峻。未来应加大科学保护与治理力度，提升土地退化零增长监测方法体系与能力，以争取在2030年实现更高水平土地退化零增长。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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