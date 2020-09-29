中国对全球土地退化零增长贡献最大

本报北京9月28日电 （记者吴月辉）在第75届联合国大会期间，中方发布《地球大数据支撑可持续发展目标报告（2020）》（以下简称《报告》）。该《报告》由中国科学院组织编写，展现了中国利用科技创新推动落实联合国2030年可持续发展议程的探索和实践，为各国加强2030年议程落实监测评估提供借鉴。
《报告》围绕零饥饿、清洁饮水和卫生设施、可持续城市和社区、气候行动、水下生物、陆地生物6个可持续发展目标，从全球、区域、国家、典型地区4个尺度，在数据、方法模型和决策支持方面展开深入研究。
中国土地退化零增长进展评估和生物多样性保护对策、中国城镇可持续发展综合评价、中国湿地空间分布格局和保护对策、中国近海生态系统健康评估、全球中高分辨率森林覆盖监测……这一报告汇集了26个案例，提出24套数据产品、13种方法模型和19个决策支持。
其中，中国土地退化零增长进展评估和生物多样性保护对策案例显示，中国土地退化零增长趋势持续向好。与2015年相比，2018年净恢复土地面积增长60.3％，土地恢复净面积约占全球的1／5，对全球土地退化零增长贡献最大。
《报告》还指出，在看到土地退化零增长积极进展的同时，尚需认识到中国土地退化面临形势仍较为严峻。未来应加大科学保护与治理力度，提升土地退化零增长监测方法体系与能力，以争取在2030年实现更高水平土地退化零增长。
补齐新型消费短板 全方位支撑新发展格局 近年来，在新一轮科技革命和产业变革的大背景下，我国以网络购物、移动支付、线上线下融合等新业态新模式为特征的新型消费快速发展，对满足居民生活需要、释放国内消费潜力、促进经济平稳健康发展发挥了重要作用。 消费已经成为中国经济发展的重要引擎，…【详细】
人民网三评“TikTok交易”之一：披着羊皮，狼还是狼! TikTok，一个在美国广受年轻人欢迎，下载量近4亿，活跃用户9000万的应用，突然被要求强行卖掉，或是被强制关闭。是TikTok违反了美国的相关法律？给美国造成了损失？还是在社会上引起了巨大反感？ 都不是！没有原因！莫须有！…【详细】
国有企业运行企稳向好 利润总额连续3月同比增长 人民网北京9月23日电 （任妍）日前，财政部公布2020年1-8月全国国有及国有控股企业经济运行情况。全国国有及国有控股企业(以下称国有企业)经济运行企稳向好，营业总收入、利润总额连续3个月实现月度同比增长，1-8月同比降幅进一步收窄。…【详细】
商务部：自贸区扩容有利于进一步服务国家发展战略 人民网北京9月21日电 （栗翘楚）近日，国务院印发北京、湖南、安徽自由贸易试验区总体方案和浙江自由贸易试验区扩展区域方案。针对此次新布局的考虑，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文在国新办发布会上表示，建设自贸试验区在我国改革开放进程中具…【详细】