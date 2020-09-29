广交会10月15-24日将在网上举办

本报北京9月28日电 （记者罗珊珊）28日，记者从商务部获悉：第128届中国进出口商品交易会（简称广交会）将于10月15-24日在网上举办。

本届广交会继续按16大类商品分设50个展区，展位总数约6万个，境内外参展企业约2.5万家。为帮助企业开拓国际市场，提振各方信心，商务部决定，第128届广交会网上举办期间不向企业收取参展费用，也不向参与同步活动的跨境电商平台收取任何费用。

目前，本届广交会组展、招商、配套服务等各项筹备工作均按计划有序推进。

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