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预计三年内可为小微企业节省投资约1300亿元——

让企业“省时省力省钱”用电

2020年09月29日07:46  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　本报北京9月28日电 （记者徐佩玉）国家发展改革委、国家能源局近日印发《关于全面提升“获得电力”服务水平，持续优化用电营商环境的意见》。在9月28日国务院新闻办公室举行的吹风会上，国家能源局副局长刘宝华介绍，根据《意见》，到2022年底前，全国范围内将实现居民用户和低压小微企业“三零”服务、高压用户“三省”服务，推动用电营商环境持续优化。

　　据介绍，“三零”是指全国居民和低压小微企业用电报装实现“零上门、零审批、零投资”，“三省”则是指高压用户用电报装“省力、省时、省钱”。“这是电力行业对市场主体和人民群众作出的郑重承诺。据初步测算，3年内累计可以为小微企业节省投资约1300亿元。为实现上述目标，我们也提出了压减办电时间、降低办电成本、提高办电便利度、提升供电可靠性等6个方面15条具体工作要求。”刘宝华表示。

　　近年来，在国家能源安全新战略的指引下，电力改革和发展深入推进。2015年，中国实现了电力村村通、户户通。“目前全世界大概还有10亿人没有用上电，我们作为发展中国家，5年前解决了全国人口的用电问题。今年年底前，我们要实现全国大电网覆盖地区村村通动力电，便于广大农村地区兴业创业。”刘宝华表示。“获得电力”工作也取得积极成效。数据显示，目前北京和上海两市小微企业办电环节由6个压缩到2个；全过程办电时间由2017年的平均140天压减至10天以内；户均办电成本由2017年平均20万元降至零收费；从2018年到今年上半年，京沪两市累计为小微企业节省办电投资28亿元。

　　刘宝华指出，高效的办电服务、稳定的电力供应对于市场主体的生产经营具有重要作用，是建设良好营商环境的重要保障。印发《意见》的目的，就是要在电力行业全面落实《优化营商环境条例》有关要求，把北京、上海两地的经验做法向全国推广，把全国深化“放管服”改革优化营商环境电视电话会议的精神落到实处，推动全国“获得电力”服务水平整体提升。

　　谈及下一步工作，刘宝华表示，将持续加大监管力度，督促各地按质保量完成任务，确保各项工作取得实效，力争把办电服务打造成国内营商环境品牌、树立为全球第一流标杆。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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