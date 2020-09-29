再扩容，新一批自贸区看点多

制图：邱海峰

日前，一名主播在中国（杭州）国际电子商务博览会上直播销售农产品。

徐根柱摄（人民图片）

位于湖南省长沙经开区的山河智能装备股份有限公司中型挖机装配车间。

新华社记者 陈泽国摄

9月20日，观众在北京科博会上体验感应式消毒取液器。

陈晓根摄（人民图片）

9月24日，中国（北京）自由贸易试验区揭牌。自贸区政策推出7年来首次“进京”，吸引了全球关注的目光。同日，湖南、安徽自由贸易试验区及浙江自由贸易试验区扩展区域也正式揭牌，提出了一揽子特色鲜明的差别化试点任务，看点颇多。

从2013年在上海设立第一个自贸试验区，到如今增加至全国范围内的21个，中国自贸试验区从少到多、从无到有，形成了多领域复合型综合改革开放态势，彰显了中国坚定不移扩大对外开放、建设更高水平开放型经济新体制的决心。

特色鲜明，4个地区基础较好

已有18个自贸试验区，为何再扩容？

“这次自贸试验区进一步扩容，其目的就是要通过更大范围、更广领域、更深层次的改革探索，激发高质量发展的内生动力；通过更高水平的开放，推动加快形成发展的新格局。”商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文说。

作为中国改革开放的试验田，自贸试验区实施7年来，取得了显著成效。

根据商务部数据，7年来，自贸试验区已形成的可复制可推广经验达260项，在全国不同区域进行了复制推广，涉及贸易投资自由化便利化、金融服务实体经济、政府职能转变等多个方面。

对于中国自贸试验区进一步扩容，国际社会给予高度赞赏。路透社近日报道称，4个新设或扩区的自贸试验区涉及深化金融开放、推动产业优化升级、加速资源配置和整合等多个方面，彰显在经济全球化遭遇逆流的背景下，中国进一步改革开放的决心。

扩容，此次为何选择北京、湖南、安徽、浙江四地？

不少专家认为，特色鲜明是一个重要原因。以北京为例，科技创新、服务业开放、数字经济已成为其经济发展的主要特征。

数据显示，目前，北京集聚了4000多家地区总部和研发中心，风险投资累计金额在全球仅次于硅谷，拥有全国超四成的独角兽企业。2019年，服务业占全市GDP比重83.5%，比全国高近30个百分点，北京服务贸易规模占全国20%左右；数字经济增加值占全市GDP比重超过50%，居全国首位；服务业扩大开放重点领域实际利用外资118.7亿美元，同比增长12%，占北京实际利用外资总额的84%。

“此外，湖南装备制造业积淀深厚，安徽新兴产业要素比较活跃，浙江数字经济蓬勃发展。而且，这4个省市外向型经济基础相对较好，增长比较快，去年这4个省市利用外资占全国的21.4%，进出口额占全国的21.7%。”王受文表示，在这4个地区新设或者扩区，将通过科技创新从源头上补链强链，依靠产业链集成创新进一步稳链固链，提升产业链供应链先进性、稳定性和竞争力，引领产业高质量发展，这将会为加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局做有益的探索。

揭牌首日，一批企业抢先入驻

持续扩容，中国自贸试验区的吸引力不断增强。根据商务部数据，今年前7个月，18个自贸试验区新设外资企业3300多家，实际利用外资900亿元以上，进出口额达到2.7万亿元。这18个自贸试验区面积加在一起不到全国的千分之四，但外资占到全国的16.8%，外贸占到全国的13.5%。

9月24日，4个新设自贸试验区或扩展区域正式揭牌，引来一批国内外企业抢先入驻。

北京自贸试验区涵盖科技创新片区、国际商务服务片区、高端产业片区3个片区，共119.68平方公里。在揭牌仪式上，路孚特（中国）科技有限公司研发中心项目、上田八目货币经纪（中国）有限公司、克诺尔轨道车辆系统（中国）有限公司等多个外资企业、项目完成签约。

深化金融开放，是北京自贸试验区的一大亮点，包括开展本外币一体化试点、允许区内银行为境外机构人民币银行结算账户发放境外人民币贷款等创新性政策引起业界极大兴趣。作为首批入驻北京自贸试验区的外企，上田八目货币经纪（中国）有限公司是中国首家外资全资控股货币经纪公司，公司将主要经营国内外外汇市场交易、货币市场交易、债券市场交易、衍生品交易经纪业务以及经中国银保监会批准的其他业务。上田八目货币经纪（中国）有限公司筹建负责人黄洪表示：“此次公司落户北京，中国人民银行等部门和北京市相关部门高效运行，在极短的时间内完成审核并批准筹建，这让我们对拓展中国货币经纪市场充满信心！”

在安徽自贸试验区蚌埠片区，首批8个项目集中签约，总投资103.5亿元，涉及高端装备制造、硅基新材料、新能源、新型显示等多个领域。同时，首批6家企业正式入驻，并完成首单140万美元国际贸易交易，实现“开门红”。

在浙江自贸试验区扩展区域挂牌仪式上，首批入驻的10家企业接受授牌。

“入驻浙江自贸试验区新片区，对我们这样的数字企业来说是一个很大的发展机遇。”杭州臻视界数字科技有限公司负责人蔡起剑表示，公司聚焦打造三维可视化平台与基于云计算、大数据、虚拟现实及物联网技术的应用，“有了国家平台的支持以及杭州片区在数字经济方面的政策，我们将能更好地对接其他企业，帮助他们做好数字化转型。”

扩大开放，发挥先行先试作用

正式亮相以来，4个自贸试验区立足自身特色，围绕服务贸易、先进制造业、科技创新和数字经济等新领域新业态开展差别化探索，公布了一系列具体举措。

在湖南自贸试验区长沙片区，中非经贸促进创新示范园正加紧建设。湖南省副省长何报翔介绍，建设中非经贸深度合作先行区，是湖南自贸试验区的三大任务之一。将在长沙片区高桥大市场建设进出口产品集中展示、交易、推广和易货贸易中心。

与此同时，湖南自贸试验区的另两大任务，即打造世界级先进制造业集群、打造联通长江经济带和粤港澳大湾区的国际投资贸易走廊，目前也在加快推进中。何报翔指出，将立足湖南工程机械、轨道交通装备等优势产业基础，在创新平台建设、数字经济发展、工业互联网建设、高端装备维修再制造、知识产权保护和运用等方面开展探索试验，加快形成参与全球产业分工竞争合作的新优势。

聚焦服务业开放，北京提出将在深化金融领域开放创新、满足高品质文化消费需求、优化发展航空服务等3方面落实40余项措施。北京市商务局局长闫立刚表示，支持将服务业扩大开放的政策优先在北京自贸试验区内先行先试；同时，一些在北京自贸试验区内实施成熟的服务业扩大开放政策，按程序报批后，将优先在全市范围内复制推广，助力打造国家服务业扩大开放综合示范区。

突出扩大开放的同时，4个自贸试验区着力推动制度创新、优化营商环境。

“接下来，将重点聚焦营造优良的营商环境。”浙江省副省长朱从玖说，以问题导向来改造提升营商环境，便利一切市场主体，让境内境外的市场主体都能在自贸试验区里有好的发展环境。借鉴其他自贸试验区在营商环境打造上所积累的经验；同时，浙江也要把“最多跑一次”改革的好经验在自贸试验区里不断提升。

安徽自贸试验区提出，深化投资领域改革，在科研和技术服务、电信、教育等领域加大对外开放力度，放宽注册资本、投资方式等限制；支持外商独资设立经营性教育培训和职业技能培训机构；健全外商投诉工作机制，保护外商投资合法权益……

“自贸试验区的工作还有很多可以进一步完善、进一步提高的方面，商务部将会同18个自贸试验区和新成立的3个自贸试验区一起，落实好自贸试验区的发展战略，让它在改革与开放方面发挥更好的先行先试作用。”王受文说。

(责编：李都也(实习生)、李栋)