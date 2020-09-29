增长极 创新极 辐射极 中国自贸试验区网络进一步扩大

近日，北京、安徽和湖南自由贸易试验区正式揭牌，中国自贸试验区网络进一步扩大，这标志着中国推动制度型开放又迈进一大步，显示出中国坚定推进改革开放，以实际行动推进贸易、投资、金融、航运自由化和便利化进程，支持经济全球化的决心。

自贸试验区是中国新一轮以开放促改革的关键抓手。以开放促改革、以改革促发展、以发展促转型，基于这一基本逻辑，中国改革开放取得了诸多成功经验。深圳设立经济特区、中国加入世界贸易组织等举措都有力地促进了中国对外开放，进而促进了中国管理体制的改革，极大提升了中国的发展水平，塑造了中国参与全球竞争的能力，中国经济与世界经济相互融合、共同发展。自贸试验区的分批设立以及推动海南自贸港的建设，正是着眼于通过推动管理体制机制的变革，释放改革红利，成为中国新一轮改革开放的关键抓手。

自贸试验区已成为中国自主扩大对外开放的新高地。自贸试验区通过扩大对外资在高附加值制造业和现代服务业的开放力度，实施负面清单的管理模式，推进准入前和准入后的国民待遇，简政放权、简化审批程序，推进证照分离与多证合一、两单合一的改革，激发了中外企业到自贸试验区投资落户的积极性，新增投资企业的数量、利用外资的规模以及对外贸易的发展水平都远远高于非自贸试验区，成为中国对外开放的新高地。

北京设立自贸试验区具有重大引领和示范作用。目前，北京服务业占GDP的比重已接近84%。在过去五年中，北京重点承担了服务贸易开放先行先试的经验探索、压力测试和风险控制任务。服贸会进一步提升了北京在全球服务贸易领域的影响力。在此基础上，基于全国自贸试验区建设积累的成功经验，北京获准设立自贸试验区，将有力地巩固和提升北京在服务贸易和高科技产业发展方面的比较优势和国际竞争力，彰显出中国继续通过自贸试验区深化改革开放的决心和力度。

自贸试验区网络与自贸协定网络“双自联动”发挥着重要作用。目前，中国各自贸试验区的面积一般控制在120平方公里左右，每个都会形成三到四个片区分布在不同的领军城市中。这种类型自贸区形成的网络可称做小自贸区网络。同时，中国正在推进辐射“一带一路”、面向全球的大自贸区网络建设，这一网络下每一个双边或者多边的自贸区覆盖签署协议的不同关税区，空间范围巨大，对中国的自贸伙伴相互开放、提供便利，属于典型的国际区域经济一体化的发展平台。目前，中国的制度型开放，客观上是依托这两大网络，形成机制性的对外开放合作平台。同时，中国也非常注重通过双自联动，相互促进，积极对接21世纪贸易投资新规则，并积极参与国际经贸新规则的制定，致力于发挥引领作用。在此进程中，不仅推动中国向更高水平发展，同时也带动中国的合作伙伴分享中国的大市场，分享中国的稳定增长，共同走向2030年全球可持续发展目标。

自贸试验区将成为中国经济发展新的增长极、创新极和辐射极。自贸试验区以开放的平台、高效的管理体制机制吸引中外资企业集聚发展，且重点在高附加值制造业和现代服务业领域，有力地推动中国经济的转型升级。每一个自贸试验区都正在成为所在省市的新增长极、创新极和辐射极，高附加值的产业集聚效应和规模效应不断显现，塑造了中国在全球新的国际比较优势、核心竞争力。这些集群也正在成为保证全球供应链、价值链体系健康稳定运行，支持经济全球化和区域经济一体化的重要支撑力量。

（作者为商务部研究院学术委员会副主任、区域经济研究中心主任）

(责编：李都也(实习生)、李栋)