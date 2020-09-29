北京自贸区三大片区全部挂牌 实施范围共119.68平方公里

按照国务院批复，北京自贸区的实施范围共119.68平方公里，涵盖三个片区：科技创新片区31.85平方公里，国际商务服务片区48.34平方公里（含北京天竺综合保税区5.466平方公里），高端产业片区39.49平方公里。昨天上午，北京市朝阳区政府、通州区政府和顺义区政府举办了中国（北京）自由贸易试验区（以下简称北京自贸区）国际商务服务片区挂牌仪式，当日北京自贸区高端产业片区也正式挂牌。北京青年报记者了解到，此前一天，北京自贸区科技创新片区挂牌。至此，北京自贸区三大片区全部挂牌。

国际商务服务片区

涵盖CBD及运河商务区等

为高端服务业集聚区

北京自贸区国际商务服务片区包括北京CBD4.96平方公里、金盏国际合作服务区2.96平方公里，城市副中心运河商务区和张家湾设计小镇周边可利用产业空间10.87平方公里，首都国际机场周边可利用产业空间28.5平方公里。国际商务服务片区所涵盖范围，均为北京市高端服务业的集聚发展区域，彼此之间的功能定位既各具特色、又互为补充，有利于提高产业之间的粘合度，有利于推动优势产业链集群式发展。

其中，北京CBD是首都现代化和国际化大都市风貌的集中展现区域。其已拥有外商投资企业2500余家，世界500强企业160余家。未来，北京CBD将全力推进国际一流商务中心区建设，打造北京对外开放高地。金盏国际合作服务区作为服务首都“建设国际交往中心”的核心承载，将重点围绕第四使馆区建设，系统推进5G、物联网、人工智能等新型基础设施建设，着力打造国际组织集聚区、服务贸易示范区、数字贸易试验区及高端跨境消费中心。

运河商务区将集中承载服务京津冀协同发展的金融、高端商务功能，建成以金融创新、互联网产业、高端服务为重点的综合功能片区。张家湾设计小镇与城市副中心六环路“创新发展轴”和大运河“生态文明带”空间紧密联系，将打造副中心东南部文化创意和设计服务的国际高地。首都机场及周边区域组团作为国际商务片区的核心组成部分，将建设具有全球影响力的临空经济创新引领先行区、具有国际竞争力的港产城融合发展示范区。

高端产业片区

首批近40个项目已落户

总投资额超1600亿元

北京自贸区高端产业片区昨天在北京大兴国际机场临空经济区（大兴）管理委员会正式挂牌。高端产业片区包括北京大兴国际机场西侧可利用产业空间10.36平方公里和北京经济技术开发区27.83平方公里，将重点发展商务服务、国际金融、文化创意、生物技术和大健康等产业，建设科技成果转换承载地、战略性新兴产业集聚区和国际高端功能机构集聚区。

值得一提的是，在北京自贸区高端产业片区挂牌仪式上，首批近40个项目签约落户经开区，总投资额超1600亿元。北京经济技术开发区是北京市唯一同时享受国家级经济技术开发区和国家高新技术产业园区双重优惠政策的国家级经济技术开发区，是北京市高端制造业高地、“三城一区”创新主平台。现已形成以电子信息、生物医药、装备制造和汽车制造为主导的高端、高效、高辐射产业布局和完善的产业生态，在国际科技合作、跨国技术转移等方面具有独特优势。

经开区相关负责人表示，将用足用好自贸区政策，研究制定实施方案和符合开发区组团实际的制度创新举措，打造国际一流的营商环境，充分发挥试验田作用。围绕高端产业片区的职能定位，抓紧研究出台配套政策和投资促进措施，加快高精尖产业布局，确保国家战略在开发区顺利实施，努力形成可复制、可推广的“亦庄经验”，切实打造首都对外开放新高地。

科技创新片区

总面积31.85平方公里

涉及海淀和昌平两区

北青报记者了解到，海淀区政府和昌平区政府已于27日举办了北京自贸区科技创新片区挂牌仪式，首批入驻企业举行了签约仪式。科技创新片区总面积31.85平方公里，包括中关村科学城21.59平方公里和北京生命科学园周边可利用产业空间10.26平方公里。按照功能定位，科技创新片区将重点发展新一代信息技术、生物与健康、科技服务等产业，打造数字经济试验区、全球创业投资中心、科技体制改革先行示范区。

其中，中关村科学城区域主要涵盖翠湖科技园、永丰基地及周边可利用产业空间，目前已形成航空航天装备、电力装备、新一代信息技术等优势产业，聚集了科技创新企业20000余家，其中规模以上企业231家。北京生命科学园周边区域是中国生命科学领域创新资源最为集中的园区之一，目前园区内聚集了北京生命科学研究所、北京脑科学与类脑研究中心、国家蛋白质科学中心等一批顶级研发机构，汇集了一批顶尖科学家和150多位高层次人才，入驻了440多家创新型医药健康企业，形成了基础研究、中试研发、生产流通、终端医疗的全产业链资源聚集。

按照《中关村科学城北区发展行动计划》，未来五年，海淀区将通过实施构筑高品质城市新形态、建设科创治理改革试验区、打造具有全球影响力的科技产业创新中心三大行动计划，将盘活释放700万平方米的优质产业空间，地区企业总收入突破1.2万亿元。

文/本报记者 李泽伟 蒲长廷 李佳 王斌

(责编：李都也(实习生)、李栋)