四问广州浪奇存货“失踪”罗生门

“嘟——”5.72亿元存货离奇“失踪”，老牌日化企业广州浪奇董秘办电话也已无人接听。9月28日开盘，广州浪奇股价“一”字跌停，这与其前一天晚上发布的关于部分库存货物可能涉及风险的公告不无关系。与此同时，深交所也下发了关注函。从因资金紧张导致部分债务逾期，到今年上半年出现近十年首度亏损，再到如今三方各执一词，陷入存货罗生门的广州浪奇进入多事之秋。

问题1：货去哪了

三方各执一词

广州浪奇货物失踪的背后，真相究竟如何？据广州浪奇介绍，公司价值4.53亿元的货物储存于鸿燊公司位于江苏省南通市如东县黄海一路2号的库区；并与辉丰公司签订有仓储合同，将货物储存于辉丰公司位于江苏省大丰港二期码头的库区即辉丰仓，共计1.19亿元。

广州浪奇表示，公司正在整理完善相关证据，之后将尽快采取包括诉讼、向公安机关报案在内的司法措施。北京商报记者应广州浪奇工作人员的要求向公司发去采访函，但截至记者发稿，对方未予以回复。

对此，北京商报记者采访到了此次涉事的鸿燊公司和辉丰公司，但双方均否认存有广州浪奇相关货物。

9月28日，北京商报记者致电鸿燊公司实控人黄勇军进行采访，黄勇军对记者表示去年9月双方确实签署了仓储合同，但实际上货物并没有进入公司仓库。对于目前该事件的情况，黄勇军表示，“目前公安机关调查小组正在公司调查”。

对于外界传言的存货系洗衣粉一事，黄勇军表示否认，称签署仓储合同时，货物并非洗衣粉。对于具体货物，黄勇军则没有透露。

而鸿燊公司另一相关负责人也表示：“确实与广州浪奇签订了货物储存合同，但是一直都没有收到相关货物。受疫情影响，公司在今年6月已经处于停业状态。”该负责人还告诉北京商报记者，鸿燊公司是运输公司，没有仓储的资质，广州浪奇公司联系了瑞丽仓。

有意思的是，天眼查信息显示，瑞丽仓地址与广州浪奇投资参股的江苏琦衡农化科技有限公司（以下简称“江苏琦衡农化”）的工商注册地址完全一致，都是“如东县黄海一路2号”。

广州浪奇此次存货失踪一事也将上市公司*ST辉丰卷进了漩涡。Wind数据显示，辉丰公司系*ST辉丰的全资子公司。天眼查信息显示，辉丰公司为江苏辉丰生物农业股份有限公司全资子公司，截至目前，辉丰股份方面尚未发布有关这一事件的相关说明。根据广州浪奇披露的信息，辉丰公司表示其从未与广州浪奇签订过4份仓储合同《E储合同》，广州浪奇也没有货物存储在辉丰公司。

针对该事件，北京商报记者联系到了*ST辉丰的相关负责人，对方表示，目前已派专人去广州报案。谈及该事件的始末，*ST辉丰相关负责人义愤填膺地表示：“公章是假的，合同也是假的，辉丰公司并没有与广州浪奇方面签订合同。”9月28日晚，辉丰正式发布公告称，从未与广州浪奇签订过编号为ZC19-20、ZC19-21、ZC19-25、ZC19-39的仓储合同，广州浪奇也从未有货物储存于辉丰。

问题2：有什么影响

股价跌停 冲击业绩

5.72亿元存货离奇失踪，广州浪奇9月28日也遭到了投资者“用脚”投票，公司股价开盘跌停。

交易行情显示，广州浪奇9月28日以跌停价5.13元/股开盘，截至当日午间收盘，公司股价未能打开跌停板，在买一位置有近30万手卖单在排队出逃，彼时换手率仅0.16%，卖方资金出逃意愿强烈。

消息面上，广州浪奇9月27日晚间披露称，公司无法对存放在鸿燊公司及辉丰公司的货物开展正常盘点及抽样检测工作，相关存货价值为5.72亿元。一时间，这家老牌的日化企业被推至风口浪尖，成为资本市场关注的焦点。

需要指出的是，对于广州浪奇而言，该笔存货数额巨大。数据显示，2017-2019年广州浪奇实现归属净利润分别约为3997万元、6937万元、6136万元。另外，广州浪奇1993年登陆A股市场，公司上市以来的净利之和都没有达到5.72亿元。

今年以来，广州浪奇的业绩表现也不乐观，其中实现归属净利润约为-1.15亿元，同比大幅下降538.66%。业绩颓势下，广州浪奇今年的股价表现也不理想，已跌去三成。

此次黑天鹅事件恐将对广州浪奇业绩造成巨大冲击，公司表示，待相关事实查明，相关证据补充完整后，公司将根据相关证据对前述仓库存货补提甚至全额计提存货跌价准备。

牛牛金融研究总监刘迪寰在接受北京商报记者采访时表示，计提存货跌价准备将直接影响公司净利润，在不扣税的情况下，计提存货金额将直接冲减公司当期利润。

投融资专家许小恒亦对北京商报记者表示，5.72亿元存货如果全部计提存货跌价准备，将对公司2020年全年业绩造成不小的影响。

问题3：浪奇处境如何

净利首亏 债台高筑

上市近30年的广州浪奇近年发展并不顺利。2020年上半年，更是出现了近十年来的首亏。2020年中报信息显示，广州浪奇营收同比下滑43%，净利润亏损1.15亿元，同比下滑538.66%。广州浪奇将净利亏损的原因归结为疫情影响。事实上，广州浪奇的业绩颓势在2019年已经有所显现。2019年，广州浪奇营收下滑6.43%，净利润下滑11.55%。

过去很长一段时间，通过并购实现的多元化发展是广州浪奇业绩增长的催化剂。2013年，广州浪奇收购江苏琦衡农化，涉足农药业；2018年，广州浪奇拟收购百花香料97.42%的股份、华糖食品100%的股份。

但在北京商业经济学会副会长赖阳看来，广州浪奇近年来并未在自身产品研发、营销方面做出更多动作，而是热衷于主业之外的领域，这对于企业发展来说难以维持长期可持续的业绩增长。

2020年中报显示，广州浪奇工业产品营收为29.72亿元，占总营收比重的76.43%，但毛利率仅为1.87%。其营收占比最大的工业产品毛利率最低。

广州浪奇也意识到了这个问题，正在调整公司业务布局。在2018年出售江苏琦衡农化后，今年上半年，广州浪奇降低低效益的化工贸易业务规模，加码了除菌产品的销售。此外，广州浪奇自主研发的含大麻叶提取物的沐浴液、洗手液也已于今年上半年实现批量生产。不过，目前来看，这些举措尚未能缓解广州浪奇的业绩颓势。

除货物“丢失”，广州浪奇还陷入因资金紧张导致部分债务逾期的情况。根据广州浪奇9月24日发布的公告，广州浪奇逾期债务3.95亿元。除此之外，广州浪奇已被冻结银行账户12个，涉及金额256.8万元。

从2019年底至今，公司陆续获得了超逾期债务金额3倍的土地赔款，这为广州浪奇偿还债务带来了转机。9月24日，广州浪奇披露收到土地补偿款约12.94亿元。

正当业内认为广州浪奇可以用高额土地赔款堵住债务“漏洞”松一口气时，广州浪奇方面却表示，由于销售回款减少，公司依然存在较大的资金压力。根据广州浪奇披露的数据，截至6月30日，广州浪奇账面货币资金为6.47亿元，资产负债率高达79.54%。

赖阳表示，广州浪奇负债高、债务逾期，与其所处市场竞争变化以及企业自身经营有较大关系。洗涤产品领域竞争日趋白热化，面对汰渍、碧浪、宝莹等国际品牌，广州浪奇不管是在产品研发还是市场占比上均不占优势，甚至会进一步压缩广州浪奇市场份额。“价格战是近年来广州浪奇保住市场份额的主要方式，但这大大压缩了广州浪奇的利润空间，从而进一步导致现金流吃紧，债务自然也随之变大。”

问题4：监管如何处理

深交所问询

快消行业新零售专家鲍跃忠分析称，如此大额货物不翼而飞，在一定程度上反映出广州浪奇管理方面存在问题。

针对此次事件，深交所也在9月28日早间紧急下发了关注函，要求广州浪奇全面核查是否存在其他存货异常情形等诸多问题。

具体来看，深交所要求广州浪奇补充披露上述存货的主要构成及用途；说明公司与鸿燊公司、辉丰公司关于第三方仓储业务的开展情况，包括但不限于合同签署时间、双方主要权利义务、合同执行情况及历史合作情况等；说明本次存货异常情况的具体发现过程及最新核查进展等。

近年来，广州浪奇开始大量开展化工品贸易业务，公司应收账款、预付账款及存货的金额较大。数据显示，截至2020年6月底，广州浪奇应收账款、预付账款及存货的账面金额分别为36.94亿元、12.46亿元、15.71亿元，合计占总资产的75.35%。

深交所对此情况也进行了重点关注，要求广州浪奇结合近年来公司贸易业务的业务模式、主要客户与供应商的业务往来、应收账款及预付账款的账龄及逾期情况、存货库龄与销售情况、票据管理情况等，说明公司贸易业务是否存在商业实质，应收账款、预付账款及存货规模是否与公司业务匹配。

值得一提的是，在此次收到关注函之前，广州浪奇曾因债务逾期、银行账户被冻结在9月25日刚遭深交所追问。

(责编：李都也(实习生)、李栋)