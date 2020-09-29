外交部发布旅游预警：尽量避免出国旅行

在经历了疫情大半年的冲击之后，国庆、中秋假期的临近，让旅游需求快速释放。在旅游业紧锣密鼓筹备出行计划之时，外交部、文旅部等均发布了多条出游提醒，低风险不等于零风险，疫情防控措施仍然必不可少。

9月28日，外交部领事司发布重要提醒称，当前仍处于新冠肺炎疫情全球大流行时期，不同国家和地区采取不同的旅行限制措施，中国公民海外出行仍面临较大健康和安全风险。

据Worldometer实时数据，截至北京时间9月28日19时30分，全球新冠肺炎确诊病例达33342536例，死亡病例1002978例。包括美国、巴西、印度、俄罗斯等国在内的至少17个国家单日新增确诊病例数均超过千例，其中印度新增82170例，美国新增36446例，巴西新增14318例。

外交部领事司表示，国庆、中秋假期将至，外交部郑重提醒，中国公民要密切关注外交部和驻外使领馆发布的安全提醒和海外疫情信息，充分评估当前国际旅行可能带来的交叉感染、滞留国外、隔离期长等严重风险，坚持“非必要，不旅行”原则，在国内的尽量避免出国旅行，在国外的尽量避免跨境流动。

外交部领事司还表示，确需出国的留学、经商、务工等人员，妥善安排个人行程，关爱自身健康安全，行前务必详细了解目的国入境、中转、疫情防控等政策，充分掌握疫情防控与健康知识，并提前做好相应准备。海外中国公民如遇紧急情况，可联系中国驻当地使领馆寻求领事保护与协助。

与此同时，对于国内出游风险，文旅部也做出了提示。“今年的国庆节、中秋节双节叠加，假期长达8天。一方面，游客出游意愿高，市场复苏期待高；另一方面，疫情防控和安全生产的风险也高。”在9月27日的新闻发布会上，文化和旅游部市场管理司副司长李健说道。

在疫情防控方面，李健要求，始终绷紧疫情防控这根弦，加强对已恢复经营活动文化和旅游场所的监督指导，指导旅游景区、星级饭店、旅行社等完善常态化疫情防控措施。指导A级旅游景区完善门票预约管理制度，推动“限量、预约、错峰”常态化。

在出游安全方面，李健则指出，指导A级旅游景区加强出入口、健康码扫码区、重要游览点等关键节点管理，做好游客疏导、管控，防止人员瞬时聚集现象发生。

最新公布的出行数据已经预示了“十一”长假的旅行高峰。据在线旅游平台去哪儿网预测显示，今年国庆、中秋假期，国内民航旅客量同比增长10%，预计国内民航运送旅客将超过1500万人次，有望创下历史新高。

与此同时，来自中国国家铁路集团有限公司的数据显示，自9月28日-10月8日，全国铁路预计发送旅客1.08亿人次，日均982万人次。10月1日为客流最高峰，预计发送旅客1300万人次，将创疫情发生以来铁路日均客流新高。

为迎接即将到来的出行高峰，铁路、电力、民航等部门增加运力投放、加强安全检查，确保旅客安全有序出行。为方便相邻城市间短途出行，中国铁路南昌局集团公司假日期间加密城际动车开行频次，增开南昌至九江、南昌至南丰、南昌西至南城等方向城际动车98.5对。

航空业方面，重庆航空在重庆至南昌、温州、杭州等地进一步加密航班；9月30日-10月8日，南方航空贵州公司将增加贵阳往返北京、广州、揭阳、泉州四城市航班。

北京商报综合报道

(责编：李都也(实习生)、李栋)