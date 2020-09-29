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1250万张消费券“续航”10月北京消费季

王维祎

2020年09月29日08:00  来源：北京商报
 

　　88项促消费活动、26项赛事、729场文化活动……一连串的促消费活动数字意味着北京消费将在10月按下快进键。9月28日，北京商报记者从北京市商务局了解到，10月“国潮京品月”将组织88项促消费活动。此外，自北京消费季活动启动以来，北京已举办600余项活动，北京消费季品牌效应逐步展现。

　　88项活动

　　已经开展了近4个月的北京消费季，激活市场的能量依旧。9月28日，北京商报记者从北京市商务局了解到，北京将利用国庆、中秋消费黄金期开展系列促销活动，促进北京消费市场有序回暖和稳步回升。

　　北京市商务局副局长刘梅英表示，在“十一”假期期间，北京市将开展“本源觉醒 国潮京品”——北京消费季之首发节、夜京城-棱镜戏剧节、咖啡品鉴之旅、2020北京滑翔伞公开赛、“梦之杯”足球嘉年华，发布“漫步北京”第二季10条线路、中秋北京十大最美赏月地等88项形式多样的促消费活动。

　　新一批的北京消费券将继续发放。据悉，10月份，北京将累计发放消费券7批次1250万张，包括外卖消费券、线下餐饮购物券、智能产品消费券。北京消费券参与企业将会加强地推力度，扩大使用范围，进一步提高核销率。

　　北京市体育局相关负责人介绍称，10月，北京计划举办70项体育赛事。主要比赛项目包括足球、篮球、羽毛球、网球、自行车、田径、射击射箭、高尔夫、滑翔、武术等。

　　“十一”与中秋相遇，文旅活动也注重传统文化内涵。北京市文化和旅游局资源开发处处长张靖介绍称，10月，北京将发布“漫步北京第二季”“中秋北京最美、最有情怀的赏月胜地”“寻秋北京-最美赏红叶线路”等30条主题线路。另外，北京将开展792场欢度“双节”群众文化系列活动，首都市民系列文化活动，市、区、街乡、社村四级联动。另外，已有436场文艺演出蓄势待发，演出类型包括传统戏曲、亲子剧、话剧、音乐会等。

　　据统计，北京消费季自6月6日启动以来，持续开展了600余项主题活动，北京消费季品牌效应逐步展现。丰富的主题活动为首都消费市场带来巨大的回升潜力。

　　国货名品“回流”

　　在帮助外贸企业搭建转内销的路上，北京消费季搭手借力。

　　“十一”假期期间，将有贝邦尼和姜茶等多个出口转内销的知名品牌在北京亮相，借助“北京首发节”的举办契机，利用新品集中展示、路演的方式，为外贸企业扩大国内需求市场提供展示的平台，拓宽适销对路出口产品的内销渠道，扩大品牌的知名度。

　　近一年来，中国品牌悄然崛起，受到不少“90后”“95后”年轻消费者的青睐。此前，小红书发布的《Z世代生活方式新知》中提到，在品牌选择层面，“95后”似乎已经不再迷信大牌，国货成为消费新宠，发布量和搜索量均有明显上涨。

　　“国潮京品月”设置了主要包括“京选智造”“京典传承”“京品市集”“京致生活”四个板块、百余项活动。

　　在国潮·京致生活板块的“北京首发节”中，中国李宁、中国飞跃、探路者、雪莲等40余个国潮品牌新品集中亮相。

　　此外，北京市还将组织顺美、依文等服装服饰企业，菜百、国华等金银珠宝企业以及美妆品牌等，设置国潮专题促销页面和小程序，拉动中国服装服饰和金银珠宝消费力度。

　　在国潮·京选智造板块，北京市组织京东、国美、苏宁、小米、华为、居然之家等零售平台和家居家电品牌，以智能手机、智能穿戴、智能音响、智能机器人、智能家居用品等商品品类为主。京东消费数据显示，北京消费者购买智能设备的成交额高于全国17个百分点，北京的服务消费、品位性消费同样遥遥领先。

　　互动体验寻商机

　　“十一”与中秋两节叠加，促消费备受期待。北京京商流通战略研究院院长赖阳表示，从传统角度来看，“金九银十”中10月是消费高峰期，如果品牌企业能在这一期间进行较好的营销、促销，将会拉动强劲的消费。从今年整体的消费情况来看，上半年受疫情影响，商品消费以基础消费为主，在5-8月，消费热潮逐渐回归，但尚未得到充分释放，随着品牌、商家给出更多的促销折扣，消费数据将得到更强劲的增长。

　　另外，赖阳提到，消费方式也在发生转变，消费者不仅要购买实物商品，还希望能更多地参与到带有文化艺术色彩的文娱体验互动中，这种沉浸式的体验消费将是拉动未来消费增长的主要动力。从最新的活动安排来看，北京消费季内容更加多元化，对消费者的吸引力也更大。而对于企业而言，自身运营和商业模式同样可以借此进行战略调整。

　　赖阳建议，过去品牌促销多以商品陈列为主，北京消费季期间，无论是品牌还是商家，可以尝试增加互动类活动，让消费者能够参与其中。通过互动类活动，向消费者输出品牌形象、品牌理念。

　　尽管天气转凉，但“开放式”街区项目对消费者吸引力更强。赖阳认为，10月适宜进行户外活动，开放式街区商业项目应充分利用室外空间开展娱乐活动，并与室内活动形成联动，通过场景赋能赋予消费更多内涵。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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