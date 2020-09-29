沦为罚单常客 开店宝支付合规问题凸显

开店宝支付服务有限公司（以下简称“开店宝支付”）再迎多事之秋，一方面因停发分润引代理商不满，另一方面又因收单违规遭监管严罚。针对多方事件，开店宝支付未向北京商报记者回应原因。但从其展业情况来看，线下收单层层外包、代理商体系素质不齐、商户风控不严等问题或是导致开店宝支付频频被罚的原因。而收单屡屡遭罚，也折射了开店宝支付的合规隐忧。

年内第三次被罚

“麻烦缠身”的开店宝支付近日再次遭罚。9月28日，北京商报记者注意到，央行西安分行官网公布的行政处罚信息公示表显示，开店宝支付陕西分公司因未按规定落实特约商户实名制管理制度，未按规定设置、发送收单交易信息，违规将企业法人账户设置为个人银行结算账户，违规将外包服务机构发展为特约商户，未按要求留存商户资料，跨省区开展收单业务，被处罚款36万元。

这已是开店宝支付年内第三次被罚。针对多次被罚是何原因、目前是否整改到位，以及后续改进措施，北京商报记者向开店宝支付方面发去采访函，但截至发稿未收到回应。

事实上，开店宝支付已是罚单常客。除了今年，2018年、2019年开店宝支付也频频因违反支付业务规定、银行卡收单业务管理办法、非金融机构支付服务管理办法等被罚。

易观支付行业资深分析师王蓬博向北京商报记者谈到，开店宝支付被罚大部分是因违反收单和支付服务管理规定。其中，商户身份识别、移动POS机布放、收单交易信息识别发送等，都是线下收单机构经常存在的问题，从原因来看，主要是因多方面竞争下的利润需求，此外则是线下收单商户相对比较复杂且数据巨大，整体风控实施难度较大等痛点所致。

猛涨费率引不满

收单屡屡遭罚也折射了开店宝支付凸显的合规隐忧。北京商报记者调查发现，从开店宝业务操作流程来看，层层分级外包、代理商体系素质不齐、商户风控不严等问题依然存在。

特别是多级分销下，开店宝代理商对商户准入及交易管控并不严格。开店宝支付一代理商刘敏（化名）告诉北京商报记者，对于商户准入门槛，“一般有需求有交易就可以了，不会有太多的门槛，只要提供身份证号就可以”。

当北京商报记者进一步问到是否会对商户交易进行监控时，另一位负责为开店宝支付公司推销POS机的外包商李桦（化名）称，“我们不会监控，只负责推销装机，至于支付机构是否能有效监测到商户交易信息，暂时不清楚”。

一资深人士指出，当前，许多支付公司将收单业务转交给代理商，不管是对客户还是特约商户，若在合作时审核不严，难免会有犯罪分子组建或虚构商户甚至盗用他人身份等方式进入系统，行一些犯罪违法之事。

此外，开店宝支付还被曝出猛涨费率，引起各方代理商强烈不满。李桦告诉北京商报记者，其通过精卡汇网络科技有限公司（以下简称“精卡汇”）代理了点佰趣点付POS机，一共开设3个后台，但从2019年10月以后，3个账号再未结算过分润。李桦称，精卡汇是他的上级代理机构，他所拿到的分润也是通过上级代理分发，一般提成范围在0.08%-0.12%不等，通过人工方式进行结算。

李桦进一步提到，他在2019年10月就被停掉分润，主要是上级代理未结算原因，不过，自今年4月开始，开店宝支付已经停发全国分润，即使账户有交易，也无法提现。对此，北京商报记者联系开店宝支付相关人员尝试进行求证，但截至发稿未收到回应。

对于开店宝支付费率上涨一事，麻袋研究院高级研究员苏筱芮认为，其中既有行业原因也有自身原因，一方面，近年来央行、银联大力整治收单乱象，加大了支付机构的合规成本；另从自身来看，以开店宝为代表的部分支付机构打起了优惠类费率的主意，即利用“跳码”来展业，在监管加大优惠类费率管控、落实“一机一码”后，部分玩擦边球的机构对行业环境变化无力应对，只好通过收割POS代理商的手段来转嫁风险成本。

在她看来，这也是行业的一个通病，此前收单行业费率管理混乱，甚至在前期还流行过“零费率”机具，劣币驱逐良币的恶性价格战也扰乱了市场正常秩序。

支付牌照续展或受影响

“开店宝支付被罚，而且屡次受罚，反映了该公司的合规管理工作执行不到位，收到监管罚单后没有吸取教训、认真总结的事实。”苏筱芮提到，一年内频频被罚，将给机构的利润带来直接影响，同时也会影响该机构的品牌声誉。根据开店宝近期种种迹象来看，该公司积弊已深，从监管近两年的风格来看，如果开店宝支付后续再犯，不排除收到央行巨额罚单、对违规人员同步处罚的可能。

值得注意的是，开店宝支付的支付牌照将在明年迎来第二次续展。收单业务频频被罚，是否会对其业务续展造成影响？

一接近监管的人士告诉北京商报记者，支付机构屡收罚单，主要是因为涉及到一些老旧问题，如未严格做好商户审核、出现假商户、信息不全等情况比较多，以及核心业务外包等。他进一步称，机构被罚后如果及时整改就可以继续展业，但如果被罚过多或情形严重，不乏会出现被监管责令退出市场的情形。

(责编：李都也(实习生)、李栋)