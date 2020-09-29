原标题：美国“债券之王”也想搬家 加州留人越来越难

特斯拉CEO马斯克之后，又有人想离开加州了，这一次是双线资本CEO，有“债券之王”之称的杰弗里·冈拉克。尽管两人想要离开加州的原因并不十分相同，但一个趋势却似乎已经浮出水面：即便GDP稳居全美第一，甚至号称第五大经济体，但随着频发的山火已经演变成为常态，再加上随时有可能提高的税收，已经有越来越多的企业想要弃加州而去。

富人通常对税收十分敏感。当地时间27日，冈拉克在社交媒体上发帖称，他正在考虑将他的公司总部迁离洛杉矶，因此他邀请那些“低税收、治理良好”的州的房地产中介给他打电话。冈拉克不忘拉出马斯克来佐证他对加州的不满，按照冈拉克的说法，包括马斯克在内的公众人物正在离开加州，以逃避后者不称职的治理。

在这之前，为增加政府的财政收入以应对新冠肺炎疫情对经济的冲击，加州一些议员曾提议，将年收入超过500万美元的富裕群体的最高税率从13.3%上调至16.8%，并追溯至今年的1月1日。这对于富人群体而言，显然有些不可接受，毕竟13.3%的税收已经导致加州成为全美所得税最高的州。

冈拉克选择拉出马斯克也是有道理的。今年5月，因为特斯拉弗里蒙特工厂复工的事情，马斯克就曾与加州当局产生冲突，彼时，马斯克便威胁称要将特斯拉总部搬出加州，“实话说，这是压倒骆驼的最后一根稻草”。虽然最后双方就工厂的重新开放达成和解，但3个月之后，马斯克再次提到了将总部搬走的可能性。“毫无疑问，短期内我们的总部将留在加州。但是从长期来看，我们还要看情况而定。”

当马斯克因为弗里蒙特工厂而与加州当局闹得不可开交的时候，CNBC的报道就曾算过一笔账。根据税务会计师的估算，马斯克如果将公司和家搬到内华达州或者得克萨斯州可以节省数十亿美元的税收，相比起加州13.3%的所得税，得克萨斯州和内华达州并没有所得税，如果马斯克搬家，那么他将在未来几年节省数亿美元甚至数十亿美元的所得税，当时，马斯克刚要获得超过7.5亿美元的期权奖励。

但在加税的问题上，加州或许也有苦衷。疫情已经对加州经济造成严重冲击，两个月以前，该州便已有超过750万人申请失业救济，同时由于税收收入锐减，加州政府出现543亿美元的预算赤字。

不过，影响加州企业的可能并不只是税收。最近一段时间，加州更棘手的问题是山火，当地时间26日，美国国家气象局刚刚对加州发布“红旗警告”，这意味着高温、多风和干燥的天气将使加州部分地区达到“火灾临界水平”。

而为防止新一轮的多风和干燥的天气使加州部分地区达到火灾临界水平，当地电力公司宣布，切断16个县约8.9万户的电力供应，以防止可能出现的漏电所致山火。约翰斯·霍普金斯大学教授马修·可汗也曾提到，硅谷的大型科技公司，可能会因为大火影响员工生活质量而迁出。

事实上，在9月初，这家总部位于硅谷核心城市帕洛阿托的大数据处理公司帕兰提尔就曾宣布将总部迁移至佛罗里达州的丹佛。彭博社此前的报道也提到，肯阳资本正考虑明年在得克萨斯州新建办公场所，以逃离加州的高税率、拥挤和山火风险。“我每周都接到多通咨询电话。这些电话来自那些寻求离开加州的人。”专注税收事务的伍德律师事务所合伙人罗伯特·伍德如此说道。

对于加州的“留人难”，华为研究专家、《华为国际化》作者周锡冰也总结了几点原因，包括疫情较为严重、频发的山火、上调企业税和高收入人群的个人所得税、监管较为严格及高温天气导致的频繁断电。

“在上述几个原因中，第三及第四两个原因是引发企业离开的直接原因。”周锡冰称，企业作为经营实体，必须计算成本，犹如一只只候鸟，飞向得克萨斯州、亚利桑那州和内华达州等政策、税收等低洼的州，这样的趋势已经不可避免。此前，一家协助企业搬家的公司统计，在2008-2019年期间，已经有1.8万家企业离开了加州，前往税收和监管更友好的州。北京商报记者 杨月涵

(责编：李都也(实习生)、李栋)