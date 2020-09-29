中国500强企业营收利润双增 研发投入首超万亿

9月28日，中国企业联合会发布《2020中国500强企业发展报告》显示，2020中国企业500强合计实现营收86.02万亿元，比上年增加6.92万亿元，增速8.75%。实现净利润3.89万亿元，较上年增加3603.19亿元，增速为10.2%。

业内人士表示，近年来我国大企业结构有明显调整，服务化倾向明显。同时，企业研发投入大幅增加，研发强度达到历史最高水平。仍需注意的是，我国不少产业仍处于产业链中低端地位，“十四五”时期，大企业须带领中国企业尽快走出产业低端陷阱，整体上向全球产业链价值链的中高端跃升。

入围门槛持续提升

结构持续调整

报告显示，中国企业500强入围门槛连续18年提升。“十三五”以来，中国企业500强入门门槛累计提升116.15亿元。其中，2020中国企业500强排名第500位的企业营业收入为359.61亿元，较2019年相比，提高36.36亿元，且该增加值比上年实现较大幅度提升，扭转前两年增加值有所回落的态势。

与此同时，千亿俱乐部加速扩容，万亿企业再添新成员。报告显示，2020中国企业500强中，营业收入超过1000亿元的企业数量增至217家，净增23家。此外，在中国建设银行、中国农业银行营收超万亿元后，我国已有8家企业营收超过1万亿元。

值得注意的是，虽然营收、利润总额双双增长，但从多项关键指标增长速率来看，中国企业500强“十三五”期间多个指标增速下滑。对此，中国企业联合会经济研究处副处长高蕊表示，500强企业规模等多项指标下滑的原因，一方面是和我国整体经济增速有关，另一方面则是庞大的基数下，难以再做到过去动辄20%以上的增长速度。但从另一面我们应该看到，2020中国500强企业“质量”有明显提升。

非银企业盈利水平持续改善，与商业银行盈利差距进一步缩小。报告显示，2020中国企业500强中，非银企业482家，商业银行为18家。482家非银企业收入利润率为3.1%，比2019年500强提升0.24个百分点，净资产利润率为8.74%，比2019年500强提升了0.4个百分点。

高蕊认为，入围500强企业行业格局不断优化，企业利润分配差距也逐步缩小。以服务业为例，传统零售和交通运输的入围数量持续走低，互联网服务、金融和供应链等现代服务业企业快速崛起。银行利润贡献在“十三五”以来的四年间从61.5%下降到49.55%。非银行服务业持续提升。

研发投入首超万亿

服务化发展趋势显现

2020中国企业500强研发投入保持持续增加态势，超过半数企业研发强度有所提升。研发投入总量相当于全国企业R&D经费的63.55%；研发强度达到历史最高水平，达1.61%。

具体来看，431家提供研发数据的2020中国企业500强中，投入研发费用总额合计10754.06亿元，较上年增加988.58亿元，提升10.12%；若与同口径企业去年比，增幅达17%。值得一提的是，这是我国500强企业研发投入首次突破万亿元。

从战新业务来看，盈利能力强于其他业务。在2020中国企业500强中，有208家企业申报战新业务的相关数据。具体来看，这208家企业虽然战新总资产为10.16万亿元，占企业全部资产总额14.64%，共实现战新业务营收5.33万亿元，相当于企业全部业务收入的16.07%；实现战新利润4056.46亿元，占企业全部利润总额22.35%。

高蕊表示，企业战新业务明显呈现轻资产特征，大多能够以相对较少的资产创造更多的营业收入和利润总额，而这进一步展现出创新的意义。

值得一提的是，报告显示，中国企业500强的服务化发展趋势稳步加强，“十三五”期间中国企业500强中制造企业年均入围245家，服务业企业175家，分别较“十二五”期间减少20家和增加23家。

高蕊说，随着金融、供应链服务、互联网信息服务等行业的企业日渐强大，上述行业企业数已由2006年的59家攀升至130家，占比也由11.80%增加至26%。以互联网服务企业为例，2006年只有6家互联网服务企业入围，2020年的榜单中已扩张至22家，数量大幅增长。

“服务业企业虽有所增加，但仍有较大增长空间。”高蕊表示，与美国500强的以服务业为主相比，我国500强仍以制造业为主。

走出低端陷阱

加速布局高端产业链

“我国上榜企业传统产业占比较高，但美日欧等发达国家则是高端制造业优势明显。”中国企业联合会会长王忠禹表示，我国在全球供应链主导权、关键核心技术、行业话语权、自主知识产权等方面跟国际先进水平相比仍有较大差距。

王忠禹指出，企业将从规模扩张路径转向效益质量路径，5G及相关技术发展将加快推进产业结构的演进，传统产业转型与被淘汰的压力将进一步加大。

“此外，产业关系式、产业生态圈日益重要，产业链、供应链的整体循环将对企业持续发展影响更为突出。”王忠禹说。

王忠禹坦言，目前我国突出短板是我国企业在产业链价值链上总体都处于中低端地位，并且在过去较长时间，不少产业处于事实上的低端锁定状态。“十四五”时期，大企业必须带领中国企业尽快走出产业低端锁定陷阱，整体上向全球产业价值链的中高端跃升。

工业和信息化部产业政策与法规司司长许科敏表示，当前，国内外形势严峻复杂，世界处于百年未遇之大变局，给我国经济社会平稳运行带来风险和挑战。下一步500强企业应聚焦实业做精主业，增强产业链供应链抗风险的能力。

(责编：李都也(实习生)、李栋)