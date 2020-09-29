山西通报4起拖欠劳动报酬案 韦博英语“上榜”

山西省人社厅日前公布拖欠劳动报酬案件涉案单位和责任人，涉及韦博英语等。
9月27日，山西省人社厅网站公告称，为依法维护劳动者合法权益，构建和谐劳动关系，根据《山西省人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》和《山西省用人单位重大劳动保障违法行为实施社会公布暂行规定》的要求，山西省人民政府农民工工作暨根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室现向社会公布4起拖欠劳动报酬案件。
涉案单位及个人包括：太原韦博英语培训学校、阳泉双创企业孵化中心、侯海林、重庆市双全建筑安装有限公司。
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