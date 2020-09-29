北京朝阳电缆厂等9企业电线电缆被检不合格

中新经纬客户端9月28日电 河北省市场监督管理局日前通报电线电缆产品质量监督抽查结果，经第三方检测机构检测，发现9批次样品不符合相关产品标准，包括标称生产单位为北京市朝阳区朝阳电缆厂京南分厂生产的电力电缆。
根据通报，抽检不合格电线电缆样品标称生产单位分别为，威克瑞线缆有限公司、大征电线有限责任公司、河北汇泊线缆有限公司、河北胜宝电缆有限公司、北京市朝阳区朝阳电缆厂京南分厂、亮普电缆有限公司、昊泽线缆有限公司、河北洺光线缆制造有限公司、河北李可线缆有限公司。
抽检不合格项目分别为，护套机械性能-空气烘箱中失重试验、绝缘机械物理性能-收缩试验、结构尺寸-护套平均厚度、绝缘机械性能-收缩试验、绝缘机械性能-收缩试验、护套机械性能-空气烘箱中失重试验、绝缘机械性能-收缩试验、绝缘机械性能-收缩试验、绝缘机械性能-热延伸试验。
河北省市场监督管理局表示，已责成相关设区市、县(市、区)市场监管部门依法对监督抽查发现的不合格产品及相关企业予以处理。
河北省电线电缆产品质量监督抽查检出不合格样品信息表截图
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