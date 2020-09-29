注意！这些玩具抽查不合格，涉及得力产数字认知板

中新经纬客户端9月28日电 国家市场监督管理总局日前公布《2019年第二批网售玩具产品质量国家监督专项抽查不合格产品及企业名单》，涉及标称由得力集团有限公司生产的数字认知板。
国家市场监督管理总局提供信息显示，不合格的数字认知板(玩具)来自得力益智玩具京东自营旗舰店，标称由得力集团有限公司生产，规格型号为74308，主要不合格项目为机械与物理性能正常使用(小零件)、机械与物理性能可预见的合理滥用(小零件)，承检机构为广东产品质量监督检验研究院。
得力集团有限公司官网显示，得力集团创建于1981年，旗下涵盖得力办公、得力文具、安格耐特、纽赛、得力工具等独立子品牌；产品线覆盖办公与学生文具、办公设备、办公耗材、办公纸品等十九大门类。(中新经纬APP)
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