实行"卖方注册制，买方会员制" 新发地猪肉批发大厅复市

本报讯（记者 孙颖）为保障“两节”供应，新发地猪肉批发大厅昨天晚上10时正式复市，首日680头白条猪入场。记者从新发地市场获悉，重新开放的猪肉大厅将坚持批发属性，分时段面向一、二级采购商开放，不接待个人消费者。

本次猪肉批发大厅复市升级严格按照“疫情防控、食品溯源、安全稳定”的原则，实施“批零分离”，重点强化常态化疫情防控、人员和货品追踪溯源、公共卫生监测管理，经过全面的提档升级达到交易环境干净整洁、交易秩序规范标准、经营业态清晰明朗、智能管理高速高效，所有人员和货品“来源可追溯、去向可追踪、责任可追查”。

重新开放的猪肉批发大厅分为一级批发厅和二级批发厅两个独立的区域，一级批发厅占地面积1600平方米，批发时间为晚上10时至次日凌晨1时，卖方为“新发地市场猪肉产销联合体”的9家定点肉联厂，买方主要为北京市内便民菜市场、自由市场、社区市场、便民店的摊位经营户和机关团体的食堂，以及新发地猪肉二级批发厅内的摊位经营户。二级批发厅占地面积2500平方米，共有180个摊位，买方主要为周边的宾馆、饭店、工地、单位食堂等，营业时间为凌晨4时至下午2时。一级批发和二级批发两个大厅均实行“卖方注册制，买方会员制”，所有下游采购商均为登记注册会员，不向非会员的个人消费者开放。

“我们提前协调，昨晚进场680头白条猪，大概是疫情前的四分之一，随后供应量将不断上升，确保市场供应，对稳定北京市猪肉价格将起到重要作用！”新发地农产品批发市场常务副总经理顾兆学说。

“我们要求每个批发厂家在批发业务结束时，对档位、肉杠、地面进行彻底的卫生清扫，不留垃圾、不留肉头，不留碎肉。市场也特意空出半天的时间，就是要进行全面消杀，确保防疫安全。目前新发地猪肉大厅禁止所有的进口肉类冻品销售。”顾兆学说，复市前猪肉大厅对硬件设施设备进行了全方位的改造，加装了新风设备，还新铺设了6条下水道冲洗控制器，定时自动冲洗下水管道。入口处安装了测温设备和人脸识别系统，与主市场联网，实现客户、商户注册互认、准入。进厅人员数量控制在600人以内，每2平方米不超过1人。

记者从新发地市场获悉，目前新发地市场蔬菜水果上市量保持在2.3万吨左右，每天都在逐步上升；蔬菜加权平均价为2.79元每公斤，水果加权平均价为6.79元每公斤，对保障北京市场蔬菜水果供应，平稳物价起到了重要作用。

(责编：李都也(实习生)、李栋)